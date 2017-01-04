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CEO RATING

Liderlerin bu ayki performansını beğeniyor musunuz?

CEO Rating, Türkiye’nin önde gelen şirketlerin CEO’larının performansını değerlendirmeyi amaçlıyor. CEO’ların şirket yönetmede ortaya koydukları liderliği, “Onaylayarak”, "Olumsuz” görüş belirterek ya da “Nötr” kalarak değerlendirebilirsiniz.

1 aylık değerlendirmenin sonucu burada ve Capital'in son sayısında yayınlanacak. 12 ayın sonunda ayların değerlendirmesini yapıp, yıl boyu en iyi sonucu alacak CEO’lar açıklanacak.

Daha iyi sonuç için siz de değerlendirmenizi yapın.
İbrahim Aybar

Renault Mais Motorlu Araçlar

Murat İnce

Yurtiçi Tibbett&Britten Logistics

Ökkeş Cansız

Sanko Tekstil İşletmeleri

Mehmet Ali Aydınlar

Acıbadem Sağlık Hizmetleri

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