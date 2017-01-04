Altının gram fiyatı, 134,2 lira ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Piyasalar
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Capital
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04.01.2017
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.
Ekonomi
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Capital
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04.01.2017
Trump'ın vergi tehdidi sonrasında Ford, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal ettiğini açıkladı.
Sektörler
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Capital
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04.01.2017
Ocak sayısındaki "Kesintisiz Adaptasyon" yazısında Vodafone Türkiye CEO'sunun adı yanlış yazılmıştır. Özür dileriz.
Gündem
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Capital
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03.01.2017
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu yüzde 43'ü aşan fiyat artışıyla yeşil soğan oldu.
Gündem
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Capital
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02.01.2017
İş dünyasının konuştuğumuz 12 temsilcisi, elde edilen başarıdan gayet memnun ve devamını bekliyorlar.
Kamışlı, “Ailelerin çocuklarını öyle bir yetiştirmeleri lazım ki kendi başlarına da iş yapabilecek kapasitede olsunlar”
Migros Genel Müdürü Özgür Tort’la özel hayatına dair bilinmeyenleri, tarih ve matematik merakını konuştuk...