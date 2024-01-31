Capital 20024 Şubat başlıkları

KAPAK

KAYIP NE KADAR?

Bu yıl otomotivde yüzde 25, beyaz eşyada yüzde 5-10, tekstilde yüzde 5 daralma bekleniyor. Gelir kaybı yaşayan sektörlerde ödemeler dengesi bozuluyor, kârlılıklar eriyor.

SÖYLEŞİ

“YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ”

Bu yıl tekstilde büyüme beklemediklerini söyleyen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Holding olarak 2024’te yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

“MB POLİTİKALARI KIRILGANLIĞI ARTIRIYOR”

“The Spectre of Price Inflation” kitabının yazarı Prof. Max Gillman, merkez bankalarının faiz oranlarını enflasyonun altında tutmasının ekonomik istikrarı zorlaştırdığını söylüyor.

“SEKTÖR ÇEŞİTLİLİĞİYLE DÖNÜŞÜYORUZ”

Portföylerini sanayi üretimiyle genişletmeyi planladıklarını söyleyen Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, “Teknoloji işleri de radarımızda” diyor.

SİEMENS’İN YENİ DÖNEM ROTASI

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, yeni dönemde radarında dijitalizasyon, teknoloji, dijital otomasyon ve şarj istasyonlarının olduğunu söylüyor.

ARAŞTIRMA

EZBER BOZAN GELİŞMELER

“Global 50 Türk Lider” araştırmasında yer alan yöneticilere yönettikleri bölgelerdeki ezber bozan gelişmeleri sorduk. Çoğu, volatil zamanların dönüştürücü etkisine inanıyor.

SÜREYİ KISALTAN AYRIŞIYOR

19 sektörde teslimat sürelerindeki değişimi ve bu değişimin stok, maliyet ve müşteri yönetimine etkisini araştırdık. Araştırmamız teslimat süresini kısaltan şirketlerin rekabette öne çıktığını gösteriyor.

YÖNETİM

İŞE ALIMDA YENİ NE VAR?

Yönetici pozisyonundaki işe alımlarda hareket var. Ancak son yıllarda bu pozisyonlarda yeni işe alım trendleri etkili oluyor. En önemlisi ise “sessiz işe alım” daha fazla tercih ediliyor.

“İLK HATAM”

CEO’lara göreve geldiklerinde yaptıkları “ilk hata”yı sorduk. Kimi dolarla borçlandığı kimi ise krizi öngöremeyip alacaklarını tahsil edemediği için hata yaptığını anlatıyor.

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

Pek çok şirket hedef kitlelerine ulaşmak için dijital medya yatırımlarını her geçen gün artırıyor. Markaların pazarlama bütçesinde dijital mecraların payı yüzde 50-60 arasında.

FİNANS

“KÂRLILIKLAR ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK”

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, banka gelirlerdeki baskı nedeniyle 2024’te sermaye kârlılığının enflasyonun altında, yüzde 30’larda olacağını söylüyor.

TEHLİKELİ YÜKSELİŞ!

Bankacılıkta kârlılığa olumsuz yansıyan işletme giderlerindeki artışın, 2024’te özellikle ikinci yarıda düşmesi bekleniyor. Ancak yine de enflasyonun üzerinde olacağı öngörülüyor.

“TES’LE FON BÜYÜKLÜĞÜ 8’E KATLANIR”

TES’le sisteme girecek katılımcı sayısının 30 milyona kadar çıkabileceğini söyleyen AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, gönüllü BES tarafında da bu yıl net 800 bin katılımcı girişi olmasını bekliyor.

KONJONKTÜR

2024’TE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Ocak ayında çok yüksek bir enflasyon gerçekleşti. Enflasyon hız kesecek mi sorusu iyice akıllara yerleşmiş durumda. Seçimlerden sonra bizi nelerin beklediğini analiz ettik.

YAŞAM

FARKLI KÜLTÜRLERDEN GELEN İLHAM

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu, “Farklı kültürleri, yerel lezzetleri ve tarihi mekanları keşfetmek beni her zaman heyecanlandırıyor” diyor.





İNSANLAR

PROJEKSİYON

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

THOMAS FREY

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD KENDİSİNE KARŞI

Yiğit Kulabaş/ CEPTEKİ TAVŞAN

Mehmet Öğütçü/ MASADA OTURALIM AMA MENÜDE OLMAYALIM

Ali Özgenç/ 2024 TRENDLERİ 1

Mehmet Gerz / ENFLASYONUN MAZLUMLARI

INFOCARD



