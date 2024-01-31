Capital 2024 Şubat sayısı çıktı...

KAPAK KONUSU

Kayıp ne kadar?

Bu yıl otomotivde yüzde 25, beyaz eşyada yüzde 5-10, tekstilde yüzde 5 daralma bekleniyor. Gelir kaybı yaşayan sektörlerde ödemeler dengesi bozuluyor, kârlılıklar eriyor.

SÖYLEŞİ

“Yatırımların meyvelerini toplayacağız”

Bu yıl tekstilde büyüme beklemediklerini söyleyen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Holding olarak 2024’te yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

“MB politikaları kırılganlığı artırıyor”

“The Spectre of Price Inflation” kitabının yazarı Prof. Max Gillman, merkez bankalarının faiz oranlarını enflasyonun altında tutmasının ekonomik istikrarı zorlaştırdığını söylüyor.

“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

Portföylerini sanayi üretimiyle genişletmeyi planladıklarını söyleyen Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, “Teknoloji işleri de radarımızda” diyor.

Siemens’in yeni dönem rotası

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, yeni dönemde radarında dijitalizasyon, teknoloji, dijital otomasyon ve şarj istasyonlarının olduğunu söylüyor.

ARAŞTIRMA

Ezber bozan gelişmeler

“Global 50 Türk Lider” araştırmasında yer alan yöneticilere yönettikleri bölgelerdeki ezber bozan gelişmeleri sorduk. Çoğu, volatil zamanların dönüştürücü etkisine inanıyor.

Süreyi kısaltan ayrışıyor

19 sektörde teslimat sürelerindeki değişimi ve bu değişimin stok, maliyet ve müşteri yönetimine etkisini araştırdık. Araştırmamız teslimat süresini kısaltan şirketlerin rekabette öne çıktığını gösteriyor.

YÖNETİM

İşe alımda yeni ne var?

Yönetici pozisyonundaki işe alımlarda hareket var. Ancak son yıllarda bu pozisyonlarda yeni işe alım trendleri etkili oluyor. En önemlisi ise “sessiz işe alım” daha fazla tercih ediliyor.

“İlk hatam”

CEO’lara göreve geldiklerinde yaptıkları “ilk hata”yı sorduk. Kimi dolarla borçlandığı kimi ise krizi öngöremeyip alacaklarını tahsil edemediği için hata yaptığını anlatıyor.

Dijitalin payı artıyor

Pek çok şirket hedef kitlelerine ulaşmak için dijital medya yatırımlarını her geçen gün artırıyor. Markaların pazarlama bütçesinde dijital mecraların payı yüzde 50-60 arasında.

FİNANS

“Kârlılıklar enflasyonun altında kalacak”

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, banka gelirlerdeki baskı nedeniyle 2024’te sermaye kârlılığının enflasyonun altında, yüzde 30’larda olacağını söylüyor.

Tehlikeli yükseliş!

Bankacılıkta kârlılığa olumsuz yansıyan işletme giderlerindeki artışın, 2024’te özellikle ikinci yarıda düşmesi bekleniyor. Ancak yine de enflasyonun üzerinde olacağı öngörülüyor.

“TES’le fon büyüklüğü 8’e katlanır”

TES’le sisteme girecek katılımcı sayısının 30 milyona kadar çıkabileceğini söyleyen AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, gönüllü BES tarafında da bu yıl net 800 bin katılımcı girişi olmasını bekliyor.

KONJONKTÜR

2024’te bizi neler bekliyor?

Ocak ayında çok yüksek bir enflasyon gerçekleşti. Enflasyon hız kesecek mi sorusu iyice akıllara yerleşmiş durumda. Seçimlerden sonra bizi nelerin beklediğini analiz ettik.

YAŞAM

Farklı kültürlerden gelen ilham

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu, “Farklı kültürleri, yerel lezzetleri ve tarihi mekanları keşfetmek beni her zaman heyecanlandırıyor” diyor.

İNSANLAR

PROJEKSİYON

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

THOMAS FREY

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER...

Ian Bremmer- ABD kendisine karşı

Yiğit Kulabaş- Cepteki tavşan

Mehmet Öğütçü- Masada oturalım ama menüde olmayalım

Ali Özgenç- 2024 trendleri 1

Mehmet Gerz- Enflasyonun mazlumları

İnfocard.