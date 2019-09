Yapay zekanın durumunu ıortaya koyan rapor

Computerwoche dergisi adına, IDG Araştırma Hizmetleri’ne özel bir araştırma yaparak hazırladığı “Makine Öğrenimi/ Derin Öğrenme 2019” raporundaki bulgulardan bazıları iyimser görünüyor: Almanya’daki işletmelerin yüzde 57’si öğrenen makineler teknolojisini bir şekilde zaten kullanıyor. Kullanmayı reddedenler yüzde 12 gibi oldukça düşük bir oranda. En önemli BT konuları sıralamasında öğrenen makineler, bulut bilişim ve siber güvenlikten (her birinin oranı yüzde 34) sonra üçüncü sıraya kadar yükselmiş durumda. Almanya’daki işletmelerin yaklaşık yüzde 30’u önümüzdeki yıl yapay zeka (AI) ve makine öğrenimine (ML) odaklanmayı düşünüyor. BT departmanının kullanacağı bir oyuncaktan ibaret değil İşletmelerin üçte birinden fazlası (yüzde 36) özellikle BT alanında öğrenen makineler teknolojisini kullanmanın faydalı olduğunu düşünüyor. Ayrıca öğrenen makinelerin müşteri hizmetleri gibi başka alanlarda da fayda sağlayabileceğini kabul ediyorlar. Verilerin geliştirilmesi gerekiyor Bununla birlikte ankete katılanların üçte birinden fazlası, girdi verilerinin kalitesizliği (yüzde 34) ve öğrenen makineler algoritmalarının şeffaf olmaması (yüzde 30) sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor. Diğer taraftan, AI ve ML projeleri için ayrılan fonların yetersiz olması da ikincil bir rol oynuyor. ML büyük oyuncular tarafından kullanılıyor Almanya’daki işletmelerin neredeyse yüzde 60’ının halihazırda en az bir ML uygulaması var ve yüzde 22’sinden fazlası bu uygulamaların pek çoğunu kullanmış durumda ve de sayıları artmaya devam ediyor. Ancak, özellikle düşük bir BT bütçesi olan daha küçük firmaların bu konuda yapması gereken pek çok şey var. AI yardımıyla dahili süreçleri optimize etmek En sık kullanılan AI uygulamaları ses tanıma ve destek sistemleridir ki bunların her biri ankete katılanların yüzde 40’ı tarafından da belirtilmiş. Bunları robotlar ve robot teknolojileri (her biri yüzde 30) takip ediyor. Dahili süreçlerin optimize edilmesi (yüzde 37) ve verim artışı (yüzde 36), ML çözümlerinin kullanımı sonucu ulaşılması amaçlanan başlıca hedefler arasında bulunuyor. Ankete katılanların sadece dörtte biri teknolojiyi yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için bir araç olarak görüyor. Veri depolama birimi olarak bulut Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 52), ML verilerini bulutta depolayabilecek durumda ve yüzde 40’lık bir diğer kısım da bu seçeneğe açık olduğunu ifade ediyor. İşletmelerin yalnızca yüzde 6’sı bulut kullanımının söz konusu bile olamayacağını düşünüyor. Almanya’nın rekabet üstünlüğü tehlikede İşletmelerin yaklaşık yüzde 62’si, AI ve ML kullanımının Almanya’nın rekabet üstünlüğünü artıracağını düşünüyor. Ancak ankete katılanların yüzde 58’i, AI ve ML ile ilgili etik konular hakkında kapsamlı bir tartışma yapılması hususunda geç kalındığı yönünde fikir belirtiyor. Ankete katılanlar arasından yüzde 52’lik bir kısım, etik konuların hızla çözüme kavuşturulması gerektiğine, aksi takdirde Almanya’nın bu alanlarda geride kalacağına inanıyor.