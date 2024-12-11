Borusan 80. yılını İstanbul Filarmoni Orkestrası ile kutladı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşen ve “Müziğin Başkentlerinden” ismini taşıyan “Borusan 80. Yıl Konseri” ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Borusan Grubu’nun 80. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşen, iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği bu özel gecede “80 Yılın İzinde” isimli belgeselin kısa bir gösterimi de yapıldı.

Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Borusan Grubu’nun 80. yılının da kutlandığı 2024’ün son konserinde, başarılı piyanist Marco Vergini’yi ağırladı. “Müziğin Başkentlerinden” isimli konserde, Vergini Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi. BİFO, klasik müziğin büyülü atmosferinde geçen bu özel gecenin programını, Respighi’nin Roma Çeşmeleri ve Schumann’ın 1. Senfonisi ile taçlandırdı.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi konuşmasında şunları söyledi: “Borusan’ın 80., Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ise 25. yılını kutladığımız bu yıl, ‘biz daha yeni başlıyoruz’. Umutla attığımız her adımın, özveriyle kurduğumuz her bağın bizi bu noktaya getirdiğini görüyoruz. Bu akşam, o yolculuğun güzel bir durağındayız. Başarılarımızı mümkün kılan değerli anları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz.”

Borusan Grup CEO Erkan Kafadar ise “Bu yıl 80. yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. ‘0’dan başladık 80’e ulaştık, biz aslında daha yeni başladık’ söylemimizle, köklü geçmişimizle geleceğe dönük vizyonumuzu bir araya getirdik. Borusan’ın temelleri 1944’te, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum Asım Kocabıyık’ın, döneminin ötesindeki vizyonuyla atıldı. Bugün 80 yıllık mirasımızdan aldığımız güç, 200 yıl ve ötesinde varlığımızı sürdürme vizyonumuzla paydaşlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve bayilerimiz ile topluma değer katma misyonumuzu devam ettiriyoruz. Ülkemizi sanayi, teknoloji, eğitim, kültür ve sanat alanlarında öncü konuma getirmek küresel arenada daha da yükseklere taşımak istiyoruz. Az sonra dinleyeceğimiz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da bu vizyonumuzun bir parçası.” dedi.