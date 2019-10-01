Derin tutku

Aslında iş insanlarının çoğu tekneyle çocukluğunda tanışmış durumda. İşi daha sonra ileriye götürüp yelkenliyle yarışlara katılanların sayısı da hiç de az değil.

Hemen hemen hepsi ise yıl içinde yaptığı bir seyahati teknesinde geçiriyor. Aileleri ve arkadaşlarıyla denizde uzun zaman kalmanın keyfini çıkarıyorlar. Bunun yanında özellikle hafta sonu ve boş vakitlerini mutlaka teknede geçirmeye özen gösteriyorlar.

Özlem Aydın Ayvacı

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Türk iş dünyasının en önemli tekne tutkunlarından biri şüphesiz Cem Hakko. Doğayı, hayvanları, denizi, otomobil sporlarını ve tekneyi çok seven Hakko, yarışlarda da hep en iddialı isimler arasında yer alıyor. Çoğu tekne tutkunlarının tekne sevdası çocukluklarına kadar gidiyor. Örneğin Orge Elektrik ve Taahhüt CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, ilk teknesini aldığında 20’li yaşlarındaydı. Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata'nın hayallerini ise okyanus geçebilecek donanıma sahip bir yelkenli süslüyor.

Nevhan Gündüz’den Polat Gülman’a, Orhan Turan’dan Mustafa Zaim’e ve şu an Hindistan’da yaşayan Sinan Özkök’e kadar bu derin tutkunun en iflah olmaz isimlerini bir araya getirdiğimiz haberin ayrıntıları CEOLife'ın Ocak-Mart sayısında...