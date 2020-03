Derin tutku

Özlem Aydın Ayvacı

[email protected]

ASLINDA IŞ INSANLARININ ÇOĞU TEKNEYLE ÇOCUKLUĞUNDA TANIŞMIŞ DURUMDA. İŞI DAHA SONRA ILERIYE GÖTÜRÜP YELKENLIYLE YARIŞLARA KATILANLARIN SAYISI HIÇ DE AZ DEĞIL. HEMEN HEMEN HEPSI ISE YIL IÇINDE YAPTIĞI BIR SEYAHATI TEKNESINDE GEÇIRIYOR. AILELERI VE ARKADAŞLARIYLA DENIZDE UZUN ZAMAN KALMANIN KEYFINI ÇIKARIYORLAR. BUNUN YANINDA ÖZELLIKLE HAFTA SONU VE BOŞ VAKITLERINI MUTLAKA TEKNEDE GEÇIRMEYE ÖZEN GÖSTERIYORLAR.

Türk iş dünyasının en önemli tekne tutkunlarından biri şüphesiz Cem Hakko. Hakko, iş yaşamındaki başarısını her daim sporun pek çok alanına yansıtan bir isim. Doğayı, hayvanları, denizi, otomobil sporlarını ve tekneyi çok seven Hakko, yarışlarda da hep en iddialı isimler arasında yer alıyor. Hakko, en son Vakkorama Sailing Team ile Atatürk adına Göcek’te düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası’nı kazandı. Cem Hakko dümenciliğindeki takım, 12 ülkeden 108 tekne arasından birinciliği elde ederek büyük bir gururla kupa kaldırdı. Göcek ve Fethiye koylarında bir hafta devam eden yarışlar büyük rekabete sahne oldu. 12 ülkeden 108 teknede, 768 yelkencinin mücadele ettiği yarışların sonunda birincilik ödülü IRC 1 sınıfında yarışan Cem Hakko’nun kaptanlığındaki Vakkorama Sailing Team’in oldu. Kaptan Cem Hakko, birinciliğin kendileri için çok anlamlı olduğunu söylüyor ve “Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümünde bu ödülü Türkiye adına almak bizim için çok önemliydi. Ekibimizle güzel bir mücadele verdik. Yarışan tüm takımlara bu güzel mücadele için teşekkür ederiz” diyor. İş dünyasının belki de en derin tutkusu tekne. 2020’nin bu ilk aylarında Nevhan Gündüz’den Polat Gülman’a, Orhan Turan’dan Mustafa Zaim’e ve şu an Hindistan’da yaşayan Sinan Özkök’e kadar bu derin tutkunun en iflah olmaz isimlerini bir araya getirdik.

DOĞUŞTAN DENİZCİ

Tekne tutkusu olan CEO’ların farklı dizaynlara ilgisi var. Örneğin İpek İdrofil Pamuk Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Can Türel, çok küçük yaşlardan beri hayalinin, geleneksel bir Akdeniz teknesi olan tirhandil olduğunu söylüyor. Estetik duruşunun bu dizayna ilgi duymasına neden olduğunu belirtiyor. “Daha büyük bir tekne istemiyorum açıkçası” diyen Türel, şöyle devam ediyor: “Tekneden uzak kaldığım günlerde bana denizi hatırlatması için gerçeğindeki tüm ince detaylara sahip, orijinal ebatlarında ölçeklendirilen bir tirhandil maketi yaptırdım. Ofisimin baş köşesinde sergiliyorum.” Aslında Can Türel’in tekne aşkı çok eskiye dayanıyor. Tüm anılarında tekne ve deniz var. Türel, daha 8 yaşındayken Heybeliada’nın eski Rum sakinlerinden Vangel Amca’dan 6 metrelik oltacı kürek kayığı hediye almış. Kendisine yaşarken Vangel Baba diye hitap ettiği için kayığına da “Vangel Baba” adını verdiğini söyleyen Türel, “Bugüne dek aldığım en anlamlı hediyedir” diye konuşuyor. Türel, tekneye, denize ve denizle ilgili her türlü sportif faaliyete olan merakının ailesinden geldiğini de belirtiyor ve şöyle anlatıyor: “Annem doğumum sırasında hastaneye Heybeliada’dan sahil güvenlik botuyla gitmiş. Henüz 2 günlükken de Heybeliada’ya gelmişim. Denize ve suya olan yakınlığım nedeniyle 4 yaşındayken yüzmeye başladım ve 10 yıl boyunca lisanslı yüzücü oldum. Sonrasında da milli takım seviyesinde uzun yıllar su topu oynadım. Bize deniz sevgisini o yaşlardan itibaren aşılayan ve birçok denizcinin ‘Dalgıç Mehmet’ olarak tanıdığı babam Mehmet Türel, tekneyi tepeden tırnağa tanımamız ve hakkıyla kullanabilmemiz için boya, vernik, kışlama gibi tüm bakımlarının sorumluluğunu da bize emanet etmişti.”

TEKNE RİTÜELİ

Gülman Group CEO’su Polat Gülman’ın tekne aşkı babadan geçme. Gülman Group Kurucusu Kemal Gülman’ın her zaman bir teknesi olduğu için Polat Gülman da bu teknelerde büyümüş. Şu anda kendine ait bir teknesi olmayan Gülman, motor yatları seviyor. Favori motor yatları arasında Ferretti, Fairline, Princess, San Lorenzo ve Riva var. Gülman, tekne sevgisini şöyle anlatıyor: “Ailecek tekne seyahatinde olmak her zaman tercihim. Çocukluğumdan beri tekne seyahati benim için ailenin hep beraber olduğu en keyifli zamanları temsil ediyor. Sabah denize atlayarak uyanmak, ailecek güzel bir kahvaltı sonrası babamla uzun yüzmelerimiz… Sonrasında güneşlenerek gazete okumak ya da kahvelerimizi yudumlamamız… Yeniden ailecek yenilen öğlen yemeği ve herkesin güneşin altında keyif yapması. Öğleden sonra yeniden bir su sporu aktivitesi veya başka bir koya geçme planı ve yolculuk… Akşama hazırlık veya bir ihtimal kaptanla ağ atmak gibi zevkli işler.” Teknede 3-4 günlük sürelerde seyahat ettiklerini anlatan Gülman, arkadaşlarını tekneye davet etmekten büyük keyif aldığını belirtiyor. Gülman, “En son geçen yaz bir arkadaşımızın yelkenlisine 3 çift giderek, Hırvatistan ve Karadağ kıyılarını gezdik. Geçirdiğimiz bu hafta sonu seyahatimiz çok güzel geçti” diyor. Lens Yapı CEO’su Mert Kutlu’nun tekne sevgisi de çocukluğuna kadar uzanıyor. Kutlu, deniz tutkusunun tekne tutkusuna dönüşüm öyküsünü şöyle anlatıyor: “2009 yılında kendime bir tekne aldım. Yoğun iş temposu arasında fırsat buldukça kendimi teknede buluyorum. Deniz ve onun verdiği sakinlik gerçekten terapi gibi. Hafta sonları motivasyon kaynağı olarak tekneyle denizde gezintiye çıkmayı tercih ediyoruz.”

ÇOCUKLUKTAN SEVDALI

Çoğu tekne tutkunlarının tekne sevdası çocukluklarına kadar gidiyor. Örneğin Orge Elektrik ve Taahhüt CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, ilk teknesini aldığında 20’li yaşlarındaydı. 7,5 metre boyunda, 200 hp dıştan takma motorlu bir sürat teknesi sahibi olan Gündüz, “Tekneyi İstanbul, Suadiye’de evimizin hemen önündeki balıkçı barınağına bağlıyorduk. Her fırsatta binip Prens Adaları’na bazen de Boğaz’a gidiyorduk” diye hatırlıyor. Gündüz’ün şimdiki teknesiyse 15 metre boyunda, Sunseeker marka, Portofino model bir offshore tipi motoryat. Kullanım kolaylığı ve pratik olmasından dolayı motorlu tekneleri tercih eden Gündüz, “Teknem olmasaydı katamaran tarzı yelkenli bir tekneyle seyahat etmek isterdim. Bilhassa 50 feet veya 60 feet katamaranları çok beğeniyorum” diyor. Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine de çocukluğunu adada geçirip denizin kokusuna küçük yaşta alışanlardan… Erdine, arkadaşının sandalıyla Burgaz ile Heybeli arasında Kaşık Adası’nın burnuna kadar gidişlerini ve tüm gün balık tutuşlarını anımsıyor. Erdine, “Galiba tekne sahibi olmak o zamanlar aklıma düştü” diyor. Yıllar sonra evlendiğinde eşinin de desteğiyle 16 yıl önce de ilk teknesi Önder’i almış. 1978 Çeşme yapımı Thomas Gilmer dizaynı bir ahşap ketch olan Önder’in ardından bugün Beneteau Oceanis 350 kullanıyor. Erdine için tekne ve deniz iş yaşamındaki zorluklarla mücadelede en önemli güç kaynağı. Erdine bu gücü şöyle ifade ediyor: “Deniz benim fevri yanımı törpüledi. Mücadele etme gücümü, pratik çözümler bulma yeteneğimi ve takım ruhumu perçinledi. Keşke fırsat olsa da takım ruhu eğitimlerini seyirde yapsak. Tekneden hep dinlenmiş, yenilenmiş bir insan olarak iniyorum.”

HAYALLERDE YELKENLİ VAR

Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, kendini bildi bileli teknelere ve denize tutkun. Marmara Adası’nı ikinci yuvası olarak gören Ata, “Marmara Adası’nda geçirdiğim zamanlarda bir tekne sahibi olmanın ne kadar güzel olabileceğini düşünmeye başladım ve bundan 22 yıl önce bir tekne alarak bu güzelliği deneyimledim” diyor. Ata’nın 13 yıldır bir yelkenli teknesi var. Teknedeyken yoğun iş ortamından ayrı bir dünyaya geçmiş gibi hissettiğini söyleyen Ata, “İnsan teknenin tüm işleriyle genelde kendisi ilgilendiği için bedenen oldukça yorulsa da zihnen son derece dinlenmiş oluyor” diyor. Ata’nın hayallerini ise okyanus geçebilecek donanıma sahip bir yelkenli süslüyor. Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral, çocukluğundan beri tekne tutkunu. Babası ve annesinin tekne tatillerini çok sevmesinden dolayı ağabeyiyle birlikte kendisinin de tekne tutkunu haline geldiğini söyleyen Kıral, babası ve ağabeyiyle teknede asla iş konuşmadıklarını, birlikte yemekler yiyip sohbet ettiklerini ve hep birlikte deniz keyfi yaptıklarını dile getiriyor. Kıral, hayalindeki tekneyi ise şöyle anlatıyor: “Birkaç yıl sonra yelkenli almayı planlıyorum. Araştırmalarım devam ediyor. Uzun seyirler yapmak ve teknede daha çok vakit geçirmek amacım. Bu nedenle tekne ehliyeti almak da öncelikli planım.”

İŞ HAYATINA BENZETİYOR

CEO’lar tekne kullanmanın iş dünyasıyla pek çok açıdan benzerlik gösterdiğini düşünüyor. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut da bu isimlerden. Yelken tutkusunu kendi işine de taşıdığına dikkat çeken Palamut, “Sadece kendi çalışanlarımızdan oluşan bir yelken takımımız bulunuyor. Palamut&CPM Sailing Team ekibe takım çalışmasını aşılıyor ve onları motive ediyor” diyor. Palamut, yelkeni iş hayatına çok benzetiyor ve şöyle devam ediyor: “Özellikle yöneticilikte önemli bir faktör olan risk yönetimi konusunda deneyim kazandırdığını düşünüyorum. İki yıldır İYK ve TAYK trofelerinde 1’incilik ve ikincilik kupalarını kazanıyoruz. Bu yıl sonu bir süreliğine yelken takımımıza ara veriyoruz. İlerleyen dönemlerde, doğru şartlar oluştuğunda yeniden bir takım kurma hayalimiz var. Kısa süre önce yeni bir tekne aldım. 48 feetlik Bali marka bir katamaran... İnşallah 2020 yılının Mayıs başında teslim alacağız. Bu yeni teknemizle hayalimiz olan dünya turuna çıkmak istiyoruz.” İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Prof. Dr. Ahmet Nuray Tarhan, üniversite yıllarında yelkenli teknelere merak sarmış. Tarhan, ilk teknesini 25 yıl önce almış. Cruiser tipi Akdeniz teknelerini seven Tarhan, aynı zamanda yelkenli tekne yarışlarına da katılıyor. İstanbul Cerrahi yelken takımı olarak son 3 yıldır Bosphorus Cup birincisi olduklarını söyleyen Tarhan, “Tekne ve denizde geçirdiğim zaman bana çok şey kattı. Çok geniş bir bakış açışı getirdi. Daha huzurlu olmayı ve sabretmeyi öğrendim” diyor. X

YELKENLİYLE YARIŞIYORLAR

İş dünyasından pek çok isim yelkenliyle yarışıyor. Örneğin Mikro Yazılım Genel Müdürü ve Şirket Ortağı Alpaslan Tomuş, yıllardır yelken dünyasına destek olduklarını söylüyor. Tomuş, “Cenoa Sailing ile uzun yıllara dayanan bir sponsorluk anlaşmamız ve şirket olarak yarışlara katıldığımız bir Mikro Yazılım teknemiz var. Ben de son bir yıldır havanın izin verdiği her fırsatta, hafta sonlarında bir gün yelken yapıyorum. Tekne gerçekten bir rehabilitasyon merkezi. Hanse 548 şu anda hayallerimi süsleyen yelkenli” diyor. Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su Akın Akçalı’nın tekne ve deniz tutkusu babasının kendisine 15 yaşındayken aldığı 15 beygir gücündeki fiber tekneyle başlamış. Şu anda ufak bir sürat teknesi olan Akçalı, şirket olarak 6 yıldır Cenk Tekkaya Denizciliğe ait Electron isimli, Beneteau First yelkenli bir teknenin sponsorluğunu yürüttüklerini söylüyor. Bu tekneyle yelkenli yarışlarına katıldıklarını belirten Akçalı, “Bana göre yelkenli tekne bir yaşam stilini sembolize ediyor. Deniz benim için o kadar gizemli ki ufka baktığımda sonsuzluğu, suya baktığımda derinliği ve bu derinlikte yatan gizemleri, fırtınalı bir hava coşkuyu, dalgaların coşkusu öfkeyi, sakin bir hava huzuru, yakamoz ise aşkı ifade ediyor” diyor. Cushman&Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden de 8 yaşından bu yana yelken yapıyor. Optimistle başlayıp birçok farklı tekne ve yelkenli kullanıp yarışlara katılan Gönden, şirket olarak bir yelken takımı oluşturup yarışlara katıldıklarını da söylüyor. Gönden, “Teknede zaman çok hızlı geçiyor. Uzun seyirleri günün ilk yarısında yapıp kalan vaktimizde kartpostal niteliğindeki koyları gezip denizin tadını çıkarıyoruz” diyor. Sekar Filo Genel Müdürü Cenk Erten, 20 yıl önce bir yelken kursuna başlayınca tekne ve yelkenle tanışmış. Uzun süre yelken yarışlarına katılmış. Teknede geçen zamanı tam bir meditasyon olarak tanımlayan Erten, “Eğer yarışıyorsak, takım çalışması, strateji için çok öğretici. Aileyle çıktığımız tatillerdeyse birlikte geçirilen kaliteli zaman demek” diyor.

MOTORYAT SEVİYORLAR

Orange Orta Doğu, Afrika, Rusya ve CIS Bölgesi İş ve Satış Operasyon Birimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcı Oğuz Özel, pek çok iş insanı gibi motoryat seviyor. 8 yıldır kendi teknesi olan Özel, “Güçlü, fonksiyonel ve hızlı motoryatlar ilgimi çekiyor. Teknem, Amerikan yapımı Formula marka 9 metre uzunluğunda, 600 beygir gücünde, 52 deniz mili hıza ulaşabilen, 3 kişinin konaklayabileceği kamarası da olan bir motoryat diye anlatıyor. Dubai’de çalışan ve yaşayan Özel, iklimden dolayı dört mevsim tekne keyfi yapabiliyor. Tesa Türkiye Genel Müdürü Mete Konuralp da motoryat seviyor. Uzun yıllar motor sporları yapmış biri olarak, hız tutkusunun olduğunu söyleyen Konuralp, “Yaşam tarzıma daha uygun olduğu için ve kullanırken de çok keyif aldığımdan motoryat türü tekneler öncelikli ilgi alanıma giriyor” diyor. Teknede yaşamdan aldığı keyfiyse şöyle anlatıyor: “Kısıtlı bir mekanda, optimal olanaklarla yaşayabilmenin sırlarını öğretiyor ve her yeni keşif ayrı bir heyecan veriyor.”