Daha önce iki kez ertelenen ve Türkiye sanayisi açısından kritik öneme sahip yatırımların ilan edilmesinin beklendiği proje bazlı teşvik sistemi kapsamındaki yatırımların 9 Nisan Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Yatırımlar, Cumhurbaşkanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle ilan edilecek. Daha önce iki kez organizasyon için tarih alınmış ancak iç ve dış gelişmeler nedeniyle ertelenmişti.

125 milyar TL’ye kadar çıkabilir

Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanacak büyük yatırımların, Türkiye’nin yüksek açık verdiği hammaddeler yanında, sanayinin sürdürülebilirliği için kritik olan ürünler ve yüksek teknolojili ürünleri kapsaması bekleniyor. Bu kapsamda izin verilen yatırımların 125 milyar TL dolayında olduğu açıklanmıştı.