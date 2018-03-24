"Yabancılara mülk satışı artırılmalı"

Moderatörlüğünü Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’nün yaptığı panele; Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz katıldı.

Sektörün Yumuşak Karnı Finansman

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun, gayrimenkul kavramının sadece konut ve ofisten ibaret olmadığını; okul, hastane, otel, havalimanı ve otoyol gibi tüm taşınmaz varlıklarla birlikte gayrimenkul sektörünün hayatımızın her alanında mevcut olduğunu belirtti. Torun; “İnşaatın yapılması, işletmesi, satışı gibi faaliyetlerle birlikte büyük bir reel ekonomi yaratıyoruz. Sektörde yap-sat modeli yerine uzun dönemli projeler geliştirmeli. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi finansman maliyetinin daha pahalı olacağı bir döneme giriyoruz. Sektörün en büyük sorunu finansman bulma” şeklinde konuştu.

Konut Kredi Faizi Vergiden Mahsup Edilmeli

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya da bankaların konut kredisi vermeye başladığı 2000’li yılların başından itibaren sektörün önemli bir sıçrama yaşadığını anlattı. Dumankaya; “2017 yılı sektörde rekor yılı oldu. Ama her sene de rekor kıramayız. Ülkemizde geçen sene 1,4 milyon konut satışı oldu. Bunun 650 bini birinci el konut oldu. Sektör her zaman hareketli. Yılda 600 bin evlilik, 120 bin boşanma yaşanıyor. Yaklaşık 100 bin de yurtdışından gelip gayrimenkul alınıyor. Sektörün daha da gelişmesi için konut kredi faizinin vergiden mahsup edilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşümün ise alan bazlı olması daha sağlıklı, tüm süreçler tamamlanmadan binanın yıkımına başlanmaması lazım” şeklinde konuştu.

ABD ve Avrupa’da Bizdeki Kadar Mülkiyet Arzusu Yok

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, konutun dünyada ikamesi olmayan birkaç üründen biri olduğunu belirtti. Timur; “OECD ülkeleri içinde konut ihtiyacı ve satışında ABD’den sonra ikinciyiz. Dünyada paylaşım ekonomisi yaygınlaşıyor. İnsanlarda ortak alanları paylaşma görüşü giderek daha popüler oluyor. Biz de böyle yenilikçi projelerin peşinde olmalıyız” dedi.

Müktesep Hak Konusu Yabancı Yatırımcıyı Ürkütüyor

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin de, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye’den sınırlı sayıda mülk satın almasının nedeninin müktesep hak sorunu olduğunu belirtti. Yetgin; “Ruhsatınızı aldığınız projeye iskan aşamasında ‘İskan yok’ denebiliyor. Yabancıya satışta tapu işlemlerinin de hızlanması gerekiyor” dedi.

Yabancılara Mülk Satışını Artırmalıyız

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz yabancılara mülk satışı konusuna değindi. Türkiye’de bir yılda yabancılara yapılan gayrimenkul satışının 4,6 milyar dolar olduğunu, bu rakamın İspanya’da yaklaşık 30 milyar dolar, sadece Londra’da 48 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Yımaz; “Bu güzel coğrafyamızı yeterince pazarlamıyoruz. İyi tanıtımla ve devletin katkısıyla yabancılara satışı çok rahat 20 milyar dolar seviyelerine çıkarabiliriz. Sektöre farklı sektörlerden giren ve kalıcı olmayan oyuncular da sektöre zarar veriyor” şeklinde konuştu.

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