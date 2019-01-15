Gözler İngiliz Parlamentosunda

Başbakanı Theresa May ile AB arasında yapılan anlaşmanın parlamentoda reddedilmesine kesin gözüyle bakılırken, Brexit'in hiç gerçekleşmeme ihtimali kuvvetleniyor.

Başbakanı Theresa May ile AB arasında yapılan anlaşmanın parlamentoda reddedilmesine kesin gözüyle bakılırken, Brexit'in hiç gerçekleşmeme ihtimali kuvvetleniyor.

Aralık 2018'de yapılacak oylamayı, kaybedeceğini gördüğü için bugüne erteleyen May, milletvekillerinin 2016 yılında yapılan referandumda Brexit'i destekleyen seçmenlere ihanet etmemelerini istedi.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den çıkışı yaklaşırken parlamento Brexit konusunda kilitlenmiş durumda. Ülkenin önünde AB'den anlaşmasız çıkış ya da birlik içinde kalmak gibi çok farklı seçenekler bulunuyor.

Aylardır merakla beklenen oylamanın Türkiye saatiyle 21:00'da başlaması bekleniyor. Kazanmak için 318 oya ihtiyaç duyan May'in şansı son derece zayıf görünüyor.

Oylama öncesi sterlin/TL yükseldi

Sterlin, oylama öncesinde hafif yükseldi ve yüzde 0.2 artışla 1.2900 dolara geldi. Sterlin/TL'de sabah saatlerinde primli hareket ettikten sonra yatayda 7.0140 seviyesinde.