Bakan Bolat, Türk Eximbank'a yönelik yeni sermaye artırım kararını değerlendirdi

Bolat, "Türk Eximbank, yeni sermaye artışının da katkısıyla ihracatçılara 2024 yılında 24 milyar dolar kredi ve 26 milyar dolar sigorta olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlayacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'a yönelik yeni sermaye artırım kararını değerlendirerek, "Banka, yeni sermaye artışının da katkısıyla ihracatçılara 2024 yılında 24 milyar dolar kredi ve 26 milyar dolar sigorta olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesine ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Bolat, söz konusu çalışmanın ihracatçı ailesine hayırlı olmasını diledi.

Bolat, Haziran 2023'ten beri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Günlük reeskont kredi limitlerinin 10 kat artışla 3 milyar 50 milyon liraya yükseltilmesi, reeskont kredi faizlerinin politika faiz oranının oldukça altında bir oranda sabitlenmesi, KOBİ limitlerinin ve net ihracatçı tanımının esnetilmesi gibi ihracatçılarımızın finansmana erişimini rahatlatmaya yönelik adımlar attık." bilgisini paylaştı.

"Yeni destek programının hazırlıklarını son aşamaya getirdik"

Yeni sermaye artışıyla Türk Eximbank'ın finansman imkanlarını bir üst noktaya taşıyacaklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 17 bin ihracatçımıza 42 milyar dolar tutarında kredi ve sigorta desteği sağlayan Türk Eximbank, yeni sermaye artışının da katkısıyla ihracatçılara 2024 yılında 24 milyar dolar kredi ve 26 milyar dolar sigorta olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlayacak. Türk Eximbank'ın sermaye yapısını güçlendirirken, ürün çeşitliliğini artırmaya ve krediye ulaşımı rahatlatmaya devam ediyoruz. Özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapan ihracatçılarımız ile yeşil dönüşüme yönelik Bakanlığımız ve Türk Eximbank birlikteliğiyle yeni bir finansman destek programının hazırlıklarını son aşamaya getirdik. İhracatçılarımızın finansman imkanlarını kolaylaştırarak ihracat odaklı büyüme stratejimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz."