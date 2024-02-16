Bakan Şimşek, TCMB'nin piyasa beklenti anketi sonuçlarını değerlendirdi

Mehmet Şimşek, "Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" dedi.

16.02.2024 15:34:180
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Bakan Şimşek, TCMB'nin piyasa beklenti anketi sonuçlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."

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