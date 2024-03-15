Bakan Şimşek'ten 2 milyar avroluk tahvil ihracı değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir" dedi.

15.03.2024 13:43:420
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Bakan Şimşek'ten 2 milyar avroluk tahvil ihracı değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 kattan fazla talep gelen 2 milyar avroluk tahvil ihracının, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı olduğunu belirterek, "Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

* Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı

Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleşen tahvil ihracına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye tarihindeki avro cinsinden en yüksek tutarlı tahvil ihracını dün başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"3 yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin 'spread'i 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. 5 kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentilerle oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."

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