MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran; “Makine bir sektör değil; ekonomiyi biz sürüklüyoruz, biz olmasak cari açık çoğalır” dedi.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katılımları ile geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapıldı.

Makine imalat sanayiinde faaliyet gösteren 3.000 kadar firmayı temsil eden 20 derneğin üst kuruluşu olan MAKFED’in Başkan Yardımcısı ve MAİB (Makine İhracatçıları Birliği) Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun gerçekleştirdiği genel kurul açılış konuşmasında; katılımcılar ile 2019 yılı dünya ticareti ve Türkiye’nin makine ihracat performansı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Karavelioğlu konuşmasında, “Dünya, geçen yıl beklentinin biraz altında %2,5 oranında büyürken dünya ticareti yüzde 5’e yakın daraldı. Belirsizlikler, jeopolitik riskler ve korumacı politikaların yatırımları yavaşlatması, makine dış ticaretini de daralttı. 2019’a kadar dünya ticareti içinde, gümrük duvarlarıyla korunan mal grubu %7 iken 2019’da %10’a yakın geldi. Buna karşın dünya ticareti düşerken Türkiye ihracatı arttı. Dünya ihracatının %9’a yakın düşmesine rağmen ülkemizin makine ihracatı %4,5 yükseldi. Serbest bölgelerden yapılanlar da eklendiğinde makine ihracatımız 19 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı 10 milyar dolardan, 5 milyar dolara düştü. Bunlar sektör adına çok önemli gelişmeler” ifadelerine yer vererek, “bu dönemde ihracatçı birliği olarak kenetlendik; birlikte davranabilmeyi başarabilmiş sektörün temsilcisi olabilmek büyük şans” dedi.

“Makine bir sektör değil; ekonomiyi biz sürüklüyoruz, biz olmasak cari açık çoğalır”

Genel Kurul’da söz alan MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran; “Makine bir sektör değil; ekonomiyi biz sürüklüyoruz, biz olmasak cari açık çoğalır” şeklinde başladığı konuşmasında, sektör olarak en önemli varlıklarının insan kaynağı olduğunu belirterek ancak beşeri sermayemizle ihtiyacımız olan dönüşümü gerçekleştirebiliriz, dedi.

Dalgakıran, yatırım yeri maliyetinin yüksekliğine değinerek bu konuda çözüm üretilmesi gereğinin altını çizdi. Sektörün gelişiminde temel sorunların başında kayıt dışının körüklediği ölçek ekonomisinin sağlanamamasını dile getiren Dalgakıran, finansman maliyetinin de rakip ülkelere göre çok yüksek olduğunun altını çizdi. Dalgakıran öncelikle ele alınması gerekli konular olarak kamu alımlarında yerli malının desteklenmesi, Ar-Ge’ye kaynak tahsisinin arttırılarak bu tip destek ve teşviklerin etki analizinin yapılması ve girişimci niteliğinin arttırılması hususlarını sıraladı.

“MAKFED çatısındaki güçlü örgütlenme çok faydalı”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise açılış konuşmasında Bakanlıklarının sektöre dair çalışmalarına değinerek, ülkemizin, sanayileşme ile gelişen ülkelerle kıyaslandığında sanayi alanı oranımızın oldukça düşük olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte ülkemizde gerçekleştirilen büyük alt yapı ve endüstriyel yatırımlarda Türk makinecilerin daha fazla pay almaları için tedbirler geliştirilmesi gereği altını çizen Büyükdede, 2023 Sanayi Stratejisi çerçevesinde ele alınan ve makine sektörünün pilot alan ilan edildiği “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Programının” temelinde yerlileştirme ve teknoloji geliştirme yaklaşımının olduğunu ifade etti.

“30 yıllık çaba”

Federasyon adına 2018-2019 yılı faaliyet dönemini açıklayan Genel Sekreter Zühtü BAKIR ise, sektörün örgütlenme tarihine değinirken, 30 yıllık bir çaba sonunda, MAKFED ve üye derneklerinin ağırlıklı olarak AB’de olmak üzere 25 federasyonda ülkemizi başarı ile temsil ettiğini ifade etti. Bakır, “2019 yılı içerisinde açıklanan, 11. Kalkınma Planı (2019-2023), İVME Finansman Paketi Programı, İhracat Ana Planı ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı gibi plan ve programlarda makine sektörünün öncelikli alanlarda değerlendirilmesi kamunun da sektöre atfettiği önemin açık göstergesidir” dedi.

Genel Kurulun tamamlanmasının ardından, Dr. Fuat Can Gürlesel, “Dünya ve Türkiye Ekonomisi 2020 Yılı Beklentileri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.