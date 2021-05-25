Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?

25 Mayıs Borsa İstanbul’da gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,58 değer kaybederek günü 1.400,22 puandan tamamladı.

25.05.2021 18:48:000
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Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 21,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi yüzde 3,85 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde 1.440 desteğinin kırılmasıyla satışlar hızlandı ve endeks 1.400,00 seviyesine geriledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası üyelerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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