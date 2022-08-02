bp, son 14 yılın en yüksek kârını açıkladı

bp, ikinci çeyrekte son 14 yılın en yüksek karını açıkladı.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (bp) yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artarak 8,45 milyar dolara ulaştı.

Şirketin yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle bp'nin net karı 8,45 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Şirketin net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Uzmanların tahminleri, şirketin yılın ikinci çeyrek karının 6,2 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Son verilerle, bp'nin yılın ilk yarısındaki karı ise 14,6 milyar dolara yükseldi. Böylece şirket, çeyrek dönem bazında kuruluşundan bu yana ikinci en yüksek, son 14 yıl itibarıyla da en yüksek karını elde etmiş oldu.

Şirketin tarihinde en yüksek kar, 8,8 milyar dolarla 2008 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilmişti.

İngiltere'de hükümet bu yılın mayıs ayında enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enerji şirketlerinin karlarından ilave yüzde 25 vergi alınacağını duyurmuştu. Hükümetin konuya ilişkin yasa tasarısının parlamentoya temmuzda sunulması nedeniyle bp gibi yılın ilk yarısında yüksek kar elde eden şirketler, bu döneme ilişkin ek vergi ödemesi yapmayacak.