‘Büyük Çöküşler’ kitabının yazarı Ekonomist Linda Yueh: Türkiye bu adımlara dikkat etmeli

Dr. LINDA YUEH, dünya çapında bir ekonomist. Ekonomi alanında 11 kitaba sahip ve pek çok ekonomi kurumuna danışmanlık da veren Yueh, “Büyük Çöküşler: Küresel Ekonomik Buhranlardan Alınacak Dersler” (The Great Crashes: Lessons From Global Meltdowns and How To Prevent Them) adlı son kitabında, global krizlerin tarihsel gelişimini inceliyor.

Türkiye’nin dış borç seviyesinin sürdürülebilir, döviz rezervlerinin yeterli ve politika yapıcı kurumlarının inandırıcı olduğundan emin olması gerektiğini söyleyen Yueh, “Bunlar bir ülkenin bir sonraki küresel finansal krizden etkilenmesini önleyebilecek ekonomik dayanıklılığın temel özellikleri” diye konuşuyor.

Yueh, yeni bir krizin köşede bekleme ihtimaline vurgu yapıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin borçluluk durumuna dikkat etmesini özellikle vurguluyor ve ekliyor: “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin krizlere karşı ekonomik sağlığını koruması ve iyileştirmesi için bazı adımlar atması gerekiyor. Bunlar arasında dış borç seviyelerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak, sağlıklı bir döviz rezervi seviyesini korumak ve ekonomik dayanıklılığın temel özelliklerini karşılamak başta geliyor. Ayrıca etkili politika yapıcı kurumların oluşturulması ve güvenilir politikaların uygulanması da önemli.”

Tarihten çıkarılan derslerin büyük bir çöküşün resesyona ve ekonomik sıkıntılara yol açmasını engelleyebileceğini belirtiyor. Dr. Linda Yueh ile son kitabı kapsamında finansal krizlerle ilgili değerlendirmelerini ve öngörülerini konuştuk...

