Büyük mağaza açmaktan, dolar kurunu tahmin etmeye… CEO’lar nelerden vazgeçti?

Her gün yeni bir krizle karşı karşıya kalan CEO’lar yeni dönem için vazgeçilecekler listesi oluşturdu...

Örneğin, Migros CEO’su Özgür Tort’un vazgeçilecekler listesinde ilk sırada büyük mağaza açmak bulunuyor. Aksoy Holding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Batu Aksoy, artık dolar kurunu tahmin etmekten vazgeçtiğini söylüyor. Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun ise eski finansman kaynaklarından vazgeçtiğini söylüyor.

Capital Ağustos 2023 sayısından

Sadece dünyada değil Türkiye’de de CEO’lar pek çok kriz ve hızlı dönüşüm karşısında eski alışkanlık ve yönetim modellerinden hızlıca vazgeçerek yeniye doğru yol alıyor.

Büyük mağaza açmaktan dolar kurunu tahmin etmeyi bırakmaya kadar iş dünyasının vazgeçilecekler listesi hayli kabarık… Migros CEO’su Özgür Tort’un vazgeçilecekler listesinde ilk sırada büyük mağaza açmak bulunuyor. Aksoy Holding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Batu Aksoy, yüksek oynaklık nedeniyle dolar kurunu tahmin etmekten vazgeçtiğini söylüyor. Aksoy’un vazgeçilecekler listesinde bütçe yapmak da bulunuyor.

Kuruldukları günden beri e-ticaret üzerinden kozmetik ürün satışı yaptıklarını söyleyen Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci ise bir dönem mağaza açmak gibi bir fikrileri olduğunu ancak her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada mağaza açma fikrinden vazgeçtiklerini belirtiyor.

MİGROS CEO’SU ÖZGÜR TORT: BÜYÜK MAĞAZALARDAN VAZGEÇTİK

'Eskiden çok büyük mağazalar yapardık. Son dönemde bu kararımızdan vazgeçtik' diyen Özgür Tort, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

'Bunun en büyük nedeni artan gayrimenkul maliyetleri ve mağaza operasyonunun ciddi bir altyapı gerektirmesi oldu. E-ticaretin de hızlı büyüyüp gelişmesi büyük mağaza yatırım kararı almamamızı sağlıyor. Sadece e-ticaret de değil değişen tüketici tercihleriyle müşterilerin talep ettiği mağaza formatları da değişti. Artık müşteriler daha küçük formatlı mağazaları tercih ediyor. Küçük formatlar müşteriye ulaşım avantajı da sağlıyor.'

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