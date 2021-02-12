'Çalışana saygı gösteren kurumlar kazanacak'

Pandemiyle birlikte çalışma kültürü değişti. İnsan kaynakları yönetimindeki dönüşüm de bu döneme damgasını vuran konulardan biri oldu. Uzaktan çalışmayla çalışanların stresi arttı, mesai saati anlamını kaybetti. Peki çalışanlar ne gibi sorunlar yaşadı? Liderler, yeni dönemin dinamiklerine göre nasıl pozisyon almalı? Bu soruların yanıtını Akın Öngör’le birlikte aradık.

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümünde kurumların geçirdiği kültürel dönüşümü, Garanti Bankası’nın genel müdürlük koltuğunda oturduğu yıllarda gerçekleştirdiği kültürel değişimle uluslararası başarılara imza atan Akın Öngör’le konuştuk. Keyifli dinlemeler!



