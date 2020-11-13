'Daha iyi bir gelecek için sorumluluk almalıyız'

Günümüzün Dünyası podcastinde, bu hafta, dünyanın en önemli gündemi olan iklim kriziyle ilgili alınması gereken önlemleri ve Yuvam Dünya’nın yol haritasını Kıvılcım Kocabıyık’la konuştuk.

İklim krizi, insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük sorun. Dünya genelinde bu krizin acil çözülmesi için adımlar atılması gerektiği ortada. Pandemi süreci de gösterdi ki bildiğimiz şekilde yaşamayı sürdürerek dünyayı koruyamıyoruz.

İklim kriziyle mücadele etmek amacıyla Yuvam Dünya Derneği’ni hayata geçiren Kıvılcım Kocabıyık, Türkiye’nin de bu sorundan en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

İklim sıcaklığındaki artışın başta tarım ve turizm gibi kilit sektörleri olumsuz etkileyeceğini söyleyen Kocabıyık, özel sektörün, kamunun ve bireylerin birlikte daha iyi bir gelecek yaratma sorumluluğu olduğunu belirtiyor.

Günümüzün Dünyası podcastinde, bu hafta, dünyanın en önemli gündemi olan iklim kriziyle ilgili alınması gereken önlemleri ve Yuvam Dünya’nın yol haritasını Kıvılcım Kocabıyık’la konuştuk.

https://open.spotify.com/episode/07i5QHmWEIpSMqIaCBTEq1?si=p5e6YeIgRm2NYCoTQOzZqg







