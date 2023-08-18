Doğan Holding ilk 6 ayda gelirlerini yüzde 186 büyüttü, 6,7 milyar TL kâr elde etti

Doğan Holding, 2023 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde186 artışla 15,3 milyar TL konsolide gelir elde etti. Net dönem kârı ise yüzde 125 artarak 6,7 milyar TL oldu.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2023 yılı ilk altı ayında konsolide gelirleri 15,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2023 yılı ilk 6 ayında yıllık bazda yüzde 169 artarak 4,5 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 191 artarak 3,6 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2023 yılı ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Otomotiv, sigorta, yatırım bankacılığı ve elektronik, büyüme performansının lokomotifi oldu

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârının (FAVÖK)’deki yüzde 191 artışla 3,6 milyar TL olmasında otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret ve finans ve yatırım segmentlerinin güçlü operasyonel performanslarının etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti:

“Stratejik segmentlerimizde hedeflerimiz doğrultusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Otomotiv Ticareti ve Pazarlama segmentinde Doğan Tend Otomotiv şirketimiz ile gelirlerimiz yüzde 266 artış kaydetti. MG yılın ilk 7 ayında elektrikli araç satışlarında lider olmayı başardı. Sanayi ve Ticaret segmentinin gelirleri ise 2022 yılının ikinci yarısında satın aldığımız Karel Elektronik’in etkisi ile yüzde 118 büyüdü. Karel’in iştiraki olan ve otomotiv elektroniği alanında faaliyet gösteren Daiichi’nin artan gelir katkısı önümüzdeki dönemlere ilişkin beklentilerimizi güçlendirdi. Sesa Ambalaj ise gelişen ihracat katkısıyla finansal sonuçlarını güçlendirerek yoluna devam etti. Dijital yetkinlikleri odağına alan ve kendi iş alanlarında kısa sürede ön plana çıkan Hepiyi Sigorta ve D-Yatırım Bankası’nın güçlü operasyonel performanslarıyla Finansman ve Yatırım segmentinin gelirleri geçtiğimiz yılın ilk altı ayına kıyasla yüzde 1.049 arttı. Yurt içindeki şirketlerimiz emin adımlarla yola devam ederken, Romanya’nın lider Medya ve İnternet oyuncularından olan Kanal D Romanya artan gelirleri ile yurt dışı gelirlerimize güçlü katkı sağlamaya devam etti”

Artan üretim maliyetleri ve farklı makro zorluklara rağmen dengeli ve çeşitlendirilmiş iş portföyünün katkısıyla karlılığın olumlu seyrettiğini belirten Göğüş, Holding’in net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak, 2,5 milyar TL’den 6,7 milyar TL’ye çıktığını vurguladı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde toplamda 675 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirildiğinin altını çizen Göğüş sözlerini şu şekilde noktaladı:

“63 yıllık geçmişimizle inşa ettiğimiz güven, istikrar ve itibarının yanında sürdürülebilir değer yaratan sorumlu bir yatırım holdingiyiz. Sürdürülebilirliği pusulamız yaparak merkeze inovatif çözümleri, geleceğin işlerini alarak büyüme alanlarımızı belirliyoruz. Bu kapsamda stratejik işlerimiz arasında yer alan yenilenebilir enerji, sanayi, elektronik, otomotiv, sigorta ve yatırım bankacılığında başarılı sonuçlarımızı organik yatırımlarla devam ettiriyor, birleşme ve satın alma operasyonlarını hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün elde ettiğimiz finansal sonuçların temelinde, sürdürülebilir değer yaratan sorumlu bir yatırım holdingi olarak aldığımız kararlar bulunuyor. Doğan Etki Planı ile grubumuzun yapısını dönüştürüyoruz. Yatırımcımıza, müşterimize, çalışanlarımıza ve en önemlisi ülkemize değer katarak büyümemizi sürdüreceğiz.”