Duayen iş insanı Hüsnü Özyeğin'in yeni hayatı

Görevini çocuklarına devrederek Özyeğin Üniversitesi’ne odaklanan duayen iş insanı Hüsnü Özyeğin, yeni hayatını Capital Dergisi'ne anlattı.

15.06.2021 10:30:000
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Duayen iş insanı Hüsnü Özyeğin'in yeni hayatı

Hiç kuşkusuz Hüsnü Özyeğin iş dünyasının en sıra dışı ihsanlarından biri, onun özgünlüğü girişimciliğinden ve yenilikçiliğinden geliyor.

1,5 yıl önce görevini çocuklarına devrederek Özyeğin Üniversitesi’ne odaklanan Hüsnü Özyeğin, yeni hayatından ve çocuklarının performansından memnun. Hatta ‘Bu devri birkaç yıl önce yapmalıydım. İşleri benden daha iyi idare ediyorlar’ diyor. Kariyeri boyunca 13 ülkede 100 şirket kuran duayen iş insanının önemli bir keşkesi daha var; ‘Kendi markamızı yaratabilseydik, Türk ekonomisine daha fazla faydamız olurdu. Hep düşündüm hayal ettim ama yapamadım’ diyor.

Nilüfer Gözütok’un Hüsnü Özyeğin’le röportajı Capital Haziran 2021 sayısında…

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