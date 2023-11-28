Efsane Kasım’ın 'Z Raporu'

Hepsiburada’nın 1-27 Kasım arasındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdi. Hepsiburada, Kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla hane bütçelerine 4 milyar TL'ye yakın tasarruf sağladı. 11 Kasım'da Hepsiburada tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı. Müşteriler en çok temel tüketim ve gıda kategorilerinden ürün satın alırken, moda kategorisi satışları 2,5 kat arttı.

Efsane Kasım için teknolojik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra tüm tedarikçiler ve KOBİ'lerle kapsamlı bir hazırlık dönemi geçiren Hepsiburada, müşterilerini milyonlarca üründe indirimli fiyatlarla buluşturdu.

30 milyon ürün satışı, hane ekonomilerine 4 milyar TL destek

Hepsiburada platformu Kasım boyunca 500 milyon kez ziyaret edildi. Kampanya döneminin en çok sipariş alan günü 11 Kasım'da anlık ziyaretçi rakamları ortalamaların yaklaşık 5 kat üzerinde gerçekleşti.

Kasım ayında satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken, indirimli alışverişle haneler yaklaşık 4 milyar TL tasarruf sağladı.

KOBİ'ler kazandı: En çok sipariş Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Gaziantep’e

Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyalarına platform üzerinden satış yapan 100 binin üzerinde işletme katıldı. Hepsiburada İş Ortağım platformuyla, Hepsiburada üzerinden satış yapan ve finanstan reklama, lojistikten satış ve pazarlama eğitim programlarına uzanan kaçırılmayacak desteklere ulaşan KOBİ'ler, Kasım’da rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu dönemde üç büyük il dışında Hepsiburada üzerinden en çok sipariş alan iller Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Gaziantep oldu.

En fazla alışveriş 21:00-22:00 saatleri arasında, şampuan ilk sırada

İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Efsane Kasım'da alışverişe en yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 21:00-22:00 saatlerini tercih etti. 21:00-22:00 saatleri arasında en çok temel tüketim kategorisi ilgi görürken en çok satılan ürün şampuan oldu.

Ertelemeli ve taksitli ödemeye yoğun ilgi

Hepsiburada'nın, aile bütçelerini en çok rahatlatan "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Kasım ayında yaklaşık 300 bin Hepsiburada müşterisi “Hepsiburada Limiti” başvurusu yaparken toplam siparişlerin yaklaşık %93’ü taksit, %29’u ise erteleme avantajlarıyla gerçekleşti.

Kasımda LinkGelir ile Link Paylaşanlar Kazandı

LinkGelir uygulaması ile Efsane Kasım'da alışveriş listesini oluşturup paylaşan Hepsiburada kullanıcıları bu listelerden alışveriş yapıldıkça %7 oranında Hepsipara kazandı. Yaklaşık 45 bin kullanıcı 72 bin liste oluşturup yakınları ve arkadaşları ile paylaştı.

25 bin işletme HepsiAd kullandı satışlarını artırdı

Hepsiburada'nın sağladığı reklam çözümleri ve özellikle HepsiAd hizmeti, iş ortaklarının Efsane Kasım dönemindeki satışlarını Ekim ayına kıyasla 5 kata varan artışla destekledi.

Hepsiburada site içi banner alanlarında ve arama butonundaki reklam çözümleriyle iş ortaklarına milyonlarca müşteriye ulaşma imkanı tanıdı. Hepsiburada satıcıları, 2022 yılına kıyasla HepsiAd’e 6 kat daha fazla yatırım yaptı. Kasım ayında 25 binden fazla satıcı HepsiAd’e reklam verdi.

ÖNE ÇIKAN KATEGORİ VE ÜRÜNLER

Moda kategorisinde satışlar geçen yılın 2,5 katına çıktı

Hepsiburada müşterileri Efsane Kasım'da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satın alınan ürünler şampuan, tuvalet kağıdı, bardak, yüz bakım ürünleri, sweatshirt, deodorant, deterjan, çikolata ezmesi, çorap ve ıslak mendil oldu. Giyim kategorisinde ise toplam satış geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 katına çıktı.

Teknolojide en çok bilgisayar, kozmetikte ise vücut kremleri ve serumlar ilgi gördü.

Bilgisayar kategorisinde en çok bilgisayar, monitor, USB bellek ve mouse setleri satılırken teknoloji aksesuarlarında en çok kulaklık, akıllı saat, şarj aletleri ve kılıflar tercih edildi. Kasım ayında kozmetik kategorisinde en çok cilt bakım ürünleri ve parfüm satın alındı. Bu ürünleri vücut bakım kremleri ve C vitamini serumları takip etti.

Kasımın yıldızı espresso makineleri oldu

Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makineleri bu yılın en çok sipariş verilen ürünleri arasına girdi. Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makinelerini geçtiğimiz senenin yıldızı olan airfryerlar takip ederken şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler, Türk kahvesi makineleri ve blenderlar da müşteriler tarafından yoğun ilgi gören diğer ürünler olarak ön plana çıktı.

Efsane Kasım kampanyaları, 30 Kasım’a kadar devam edecek.