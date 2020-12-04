'Erken yaşta özgüven sahibi olan kız çocukları, cam tavanları kırıyor'

Günümüzün Dünyası podcast serisinin bu haftaki konuğu, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı oldu.

4.12.2020 12:34:000
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'Erken yaşta özgüven sahibi olan kız çocukları, cam tavanları kırıyor'

Sivil toplumda önde gelen bir kanaat lideri olarak özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hayata geçirilen önemli projelere öncelik eden Vuslat Doğan Sabancı, vakfın cinsiyet eşitsizliği konusunda hayata geçirdiği projeleri ve faaliyetlerini paylaştı, iş hayatındaki tecrübelerini anlattı.

Genç kızların eğitim hayatına kesintisiz devam etmeleri için bursiyerleriyle güçlü ilişkiler kurmaya çalıştıklarını söyleyen Doğan Sabancı, “Erken yaşta özgüven sahibi olan kız çocukları, iş hayatında cam tavanları kırıyor” diyor.

Vuslat Doğan Sabancı’yla eğimde, toplumda ve iş dünyasında kadınların yaşadığı sorunları konuştuk. Keyifli dinlemeler... 




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