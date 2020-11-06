"Gençlerin dönüştürme gücü var"

Gönüllülük çalışmalarında yer almak, gençlerin erken yaşta ekip çalışması, farklı açılardan bakabilme, bütçe yönetimi, sunum yapma, ikna kabiliyeti, girişimcilik gibi beceriler kazanmasına vesile oluyor. 2003 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı gönüllüsü olarak STK çalışmalarına başlayan ve bugün aynı vakfın genel müdürlüğünü de yürüten Murat Çitilgülü, gençlerin sorun olarak gördüğü her şeyi, bizzat kendilerinin çözme potansiyeli olduğunu söylüyor.

Gönüllülük projelerinde elde ettiği deneyimlerin eşi benzeri olmadığını söyleyen Çitilgülü, gençlerin STK’larda gönüllü olarak çalışmasının yanı sıra şirketlerin de bünyelerindeki genç iş gücünü, gönüllülük projelerinde yer almaya teşvik edecek projeler geliştirmeye çağırıyor. Gençlerin, kalıpların dışına çıkabilme enerjilerini toplumun faydası için kullanmanın önemine dikkat çekiyor.

Capital Dergisi’nin Günümüzün Dünyası podcastinin bu haftaki konuğu TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü oldu. Aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz.

https://open.spotify.com/episode/4JHQxGSsvvdgrIehIqb7L8?si=rorZYsWSQiCP0HfoMClfFg



