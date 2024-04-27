'Girişimcilik ekosistemin yakalayamayan devletler katma değer yaratamaz'

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024), bu yıl 13’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

"Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zekâ Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla düzenlenen zirve ikinci gününde de yoğun katılımla gerçekleşti.

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci günündeki altıncı panelin konusu “Girişimcilik: Yeni İşler, Trendler ve Teknolojiler” olurken, panelin sponsoru sahibinden.com oldu.

Panelin moderatörlüğünü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Barış Hocaoğlu üstlendi.

Girişimcilik ekosistemi kavramının eskiden olmadığını anlatan Hocaoğlu, “Beyaz yaka vs. vardı ama bu kavram tarih olarak yoktu. Teknoloji sayesinde sürüklediği bu hızlı dönüşüm sayesinde bu kavram hayatımıza oturdu. Bunu yakalayamayan devletler katma değer yaratmakta zorlanacak” dedi.

Konfor alanından çıkmak risk almak demek

GTECH Kurucusu ve CEO'su Mine Taşkaya, paneldeki konuşmasında inovasyonun önemine vurgu yaptı. Taşkaya, şöyle konuştu:

“Ben bilgisayar mühendisiyim.5 yıllık iş deneyimimden sonra girişimci olmaya karar verdim. Kısa süre sonra haylimin peşinde giderek hayalimdeki işi yaptım. Ne olursa olsun hayaliniz varsa ve buna inanıyorsanız sizi girişimci yapan o. Yapay zekayı konuşuyoruz ve Türkiye’nin yapmadığı kadar yatırım yaptık. Başarılı olma kısmında kendi hayalimi ekibimle yapmaya çalıştım. Tek başına yapamazsınız. Hayaliniz sizi besleyecek, hayat verecek. Konfor alanından çıkmak risk almak demek. Türkiye ve dünyada neler neler oldu… Bunların üzerine girişimcilik hareketi gerçekten zor. Yaratıcı olmanızı sağlıyor. Bugün gittiğimiz yolculukta hayal ortaklığına dahil etmek gerekiyor.”

Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Başarı için dinlemek çok önemli. Müşteriyi dinlemek saygı duyup aksiyon almak aslında en önemli konu. Şans oyunları 3 dala ayrılıyor. Piyango, spor bahisleri, at yarışları. Hem pozitif hem negatif bir iş olduğu ortaya çıkıyor. Bu işin ana ürünü ikramiye oranı. Yüzde 70 ikramiye olarak dağıtılıyor, son regülasyonlarla yüzde 75’lere kadar çıkıyor. 4 yıl önce yüzde 50 Şimdi 70 oldu. Yasadışı ile mücadele ediyoruz. Avrupa’nın 2. büyük pazarıyız. Biz Türkiye’de sektörün yüzde 70’ine sahibiz. Biz ana pastanın büyümesi için neler yapabilirizi arıyoruz. Yasa dışına kaçan insanların düzenlemelerle Türkiye’ye geri döneceğini düşünüyoruz.”

Girişimcinin odağının kaybolmaması lazım

Türkiye’nin bankacılıkta çok iyi durumda olduğunu söyleyen Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, sektörün kurumsal ve bireysel altyapı sistemlerinin kendilerine hızlı büyüme sağladığını ifade etti. Sipahioğlu, şöyle konuştu:

“Önceye göre daha pozitif bir ortam var. İlk Sipay’ı kurmaya karar verdiğimde bana ‘Ne işin var’ diyenler oldu. Ama bunların arasında yer aldık. Herkes elbette girişimci olamaz ama kol kesmeyi bilmemiz lazım. Türkiye’de maalesef bunlar pek yok. Türkiye’de başarılı internet sitesi 50 tane sayamayız ama kaç tane site var dersek yüz binlerce var diyebiliriz. Girişimcinin odağının kaybolmaması lazım. Ona yapılacak en büyük kötülük odağının kaybetmesidir. Günün sonunda kazancı ortaya koymamız lazım. Yoksa proje ölü doğuyor. 5 yılın sonunda günümüzde girişimlerin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Lokalde başarılı olmak, globalde başarılı olacak anlamına gelmiyor. Ama iletişimin arttığı dünyada bunları uygulamak daha kolay oluyor.

Bizim yol haritamızda, girişimimizi başarıya ulaştırmadan başkalarına yönelmek istemiyoruz. Yurt dışında da halka arz sürecini tamamlamak ve oraya yönelmek hedefimiz var. Regülasyonlar nedeniyle lisanslama süreci var.”

Sorumlu iş modellerine yatırım

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, Yıldız Holding'in gıda ve perakende sektörlerinin geleceğini dönüştürmedeki etkisinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Ana iş kollarımız olan gıda ve perakende sektörlerinin geleceğini inşa ederken, ekosistemde değer yaratma sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz. Pozitif etki yaratan ve sürdürülebilir bir geleceğe ilham veren yenilikçi fikirleri destekliyor, paydaşlarımızla birlikte ekosistemi dönüştürmeyi önceliklendiriyoruz. Sorumlu iş modellerine yatırım yaparak sadece bugün için değil gelecekte de anlamlı olacak çalışma modelleri geliştiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için inovasyona daha fazla kaynak ayırarak, amaç odaklı ürün ve iş modelleri tasarlıyoruz. 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan ‘değer yaratma hedefi’ doğrultusunda, kadın girişimciliğini güçlendirme konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Yıldız Ventures’ın kuruluşundan bu yana dünya genelinde 85'ten fazla kadın girişimciye 5 milyon doları aşan finansal destek sağlayarak, Girişim Sermayesi Fonları aracılığıyla önemli katkı sunuyoruz."