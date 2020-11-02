Günümüzün Dünyası: Eğitimde STK'lar özel sektörden ne bekliyor?

'Günümüzün Dünyası' podcast yayınında ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel ile eğitimde atılması gereken adımları ve STK'ların acil ihtiyaçlarını konuştuk.

2.11.2020 15:05:000
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Günümüzün Dünyası: Eğitimde STK'lar özel sektörden ne bekliyor?

Koronavirüs pandemisiyle birlikte okullar uzaktan eğitime geçince yıllardır eğitimde süregelen sorunlara bir de teknolojik donanım yetersizliği eklendi. 

Burs verdikleri öğrencilerin yüzde 60’ının, eğitimlerine uygun tablet ve bilgisayar sahibi olmadığını anlatan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Ayşe Yüksel, şu an en acil ihtiyacın teknolojik donanım olduğunu söylüyor. Eğitim alanında sosyal sorumluluk projesi geliştirmek isteyen şirketlere, önceliğin bilgisayar, tablet ve internet erişimi olduğunu hatırlatıyor ve iş birliğine açık olduklarını belirtiyor.

Capital Dergisi muhabiri Nil Dumansızoğlu, ÇYYD Başkanı Yüksel’le STK’ların eğitim alanında şirketlerden beklentilerinin ne olduğunu Günümüzün Dünyası başlıklı podcast’te konuştu.

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