Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü’nden Türkiye değerlendirmesi

Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Frankel, Türkiye’de enflasyon yıpratıcı bir güç olsa da reel ekonominin deprem sürecinden toparlanarak çıkacağını söyledi.

26.04.2023 16:10:010
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Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü’nden Türkiye değerlendirmesi

Capital Mart 2023 sayısından

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi yarattığı toplumsal travmanın yanı sıra önemli ekonomik etkileri de beraberinde getirecek. Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü JEFFREY FRANKEL, diğer ülkelerin deneyimlerine bakıldığında büyük bir depremden sonra ekonomik büyümenin oldukça kısa bir süre sonra yeniden başladığının gözlemlendiğini söylüyor. Ancak özellikle orta ve düşük gelir düzeyindeki ülkelerde gelirler üzerindeki olumsuz etkilerin 8 yıl sonra hala görülebildiğini sözlerine ekliyor. Prof. Frankel, Türkiye’deki enflasyonun yıpratıcı bir güç olduğuna da dikkat çekiyor ve “Türkiye’de reel ekonominin deprem sürecinden toparlanarak çıkacağını umuyorum” diye konuştu.

Frankel, “Bununla birlikte enflasyon yıpratıcı bir güç olarak kalmaya devam ettiği sürece ekonominin canlılığı azalmaya devam edecek” ifadesinde bulundu.

Herhangi bir hükümetin Türkiye’yi şu anda içinde bulunduğu durumdan çıkarmasının oldukça zor olduğunu vurgulayan Frankel, “Düşük faiz oranlarının enflasyonu düşürdüğü şeklindeki teorinin bilinçli bir şekilde terk edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Frankel'in Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik açıklamalarını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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