Harvard Üniversitesi Profesörü Rogoff: Dünya derin bir sistem değişikliğinden geçiyor

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi ve kamu politikası profesörü olan Kenneth Rogoff, Capital Dergisi’ne verdiği özel röportajda küresel ekonomi için öngörülerini anlattı.

17.05.2023 17:14:040
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Harvard Üniversitesi Profesörü Rogoff: Dünya derin bir sistem değişikliğinden geçiyor

Röportaj: Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital Nisan 2023 sayısından

Küresel ekonominin bir dönüm noktasında olduğunu düşünen Kenneth Rogoff, dünyanın uzun süreli yüksek reel faiz oranları ve daha yüksek enflasyon çağına doğru derin bir sistem değişikliğinden geçtiğini söylüyor.

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi ve kamu politikası profesörü ve IMF eski baş ekonomisti Kenneth Rogoff, küresel durgunluğun sınırda olduğunu ve beklenenden daha derin olabileceğini düşünüyor.

Küresel ekonominin bugüne kadar şaşırtıcı bir şekilde dirençli olduğunu söyleyen Prof. Rogoff, “Pek çok şokun yaşandığı bir çağda yaşıyoruz. Küresel ekonomi için bir dönüm noktasında olabiliriz” ifadesini kullanıyor. 

Dünyada yaşanan sorunların yanı sıra büyük bir afet yaşayan ülkemiz, aynı zamanda seçim sürecine de girdi. Prof. Rogoff’a göre yeni bir hükümetin birinci gün yapması gereken ilk şey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yeniden sağlamak olmalı. 

Merkez bankalarının bağımsızlığını korumasının birçok ülkede kurumsal ve ekonomik istikrarı bir arada tutan şey olduğunu ifade eden Prof. Kenneth Rogoff ile küresel ekonominin mevcut durumunu, öngörülerini ve ABD’de yaşanmakta olan banka krizlerini konuştuk...

* RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


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