Hepsiburada 'Efsane Kasım'da rekor kırdı: 30 milyon adet ürün satıldı

Hepsiburada, 1-28 Kasım'da 200 binden fazla kampanyayla sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1,7 kat artırarak kasım ayı rekoru kırdı.

"Efsane Kasım" için teknolojik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra tüm tedarikçiler ve KOBİ'lerle kapsamlı bir hazırlık dönemi geçiren Hepsiburada, müşterilerini 200 binin üzerinde kampanya ve milyonlarca üründe indirimli fiyatlarla buluşturdu. Kampanya döneminin en çok sipariş alan tarihi olan 11 Kasım'da günlük sipariş ve ciro rekoru kırıldı.

Hepsiburada müşterilerinin 1-28 Kasım'da verdikleri sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,7 kat arttı. Böylelikle aylık rekor satış hacmine ulaşıldı. Platform üzerinde bu dönem boyunca 207 bin farklı kampanya düzenlendi. Satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken, indirimli alışveriş yapan haneler yaklaşık 907 milyon TL tasarruf sağlamış oldu.

Bu ay en çok sipariş verilen 11 Kasım ve 25 Kasım'da uygulama üzerinde aynı anda bulunan kullanıcı sayısı 1 milyonu buldu. Müşteriler, ay boyunca en çok akşam 20.00 ila 23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Hepsiburada müşterileri, saat 20.00-21.00 civarı temel tüketim ve süpermarket kategorilerinden harcama yaparken, saat 22.00'den sonra en çok giyim, sağlık-güzellik, spor malzemeleri kategorilerine ilgi gösterdi. Öğlen saatlerinde ise en çok kitap alışverişi yapıldı.

Hepsiburada müşterileri, "Efsane Kasım"da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satın alınan ürünler çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, bebek bezi, çay, ıslak temizlik havlusu ve kağıt havlu oldu. Satın alınan tuvalet kağıdı miktarı 5 milyon ruloyu buldu. Giyim kategorisinde ise satışlar aylık ortalamanın 3 katına çıktı.

Kasımda 50 bin hane 'air fryer' ile buluştu

Bilgisayar kategorisinde en çok bilgisayar, monitör, klavye ve mouse setleri satılırken, teknoloji aksesuarlarında en çok kulaklık, şarj aletleri ve kılıflar tercih edildi. Cep telefonları içinde ise kullanıcıların tercihi iPhone 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro ve iPhone 13'den yana oldu.

Kasımda kozmetik kategorisinde en çok yüz bakımı ürünleri tercih edildi. Bunu, göz çevresi ve vücut bakım ürünleri takip etti. En çok tercih edilen ürün yaşlanma karşıtı/anti-aging krem olarak belirlendi.

Küçük ev aletleri kategorisinde geçen yıl popülerlik kazanan "air fryer" liderliğini sürdürdü ve yaklaşık 50 bin hane air fryer'a kavuştu. Küçük ev aletleri kategorisinde elektrikli süpürge, robot süpürge ve Türk kahvesi makinesi de müşteriler tarafından yoğun ilgi gören diğer ürünler olarak ön plana çıktı.

Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" dönemine platform üzerinden satış yapan binlerce satıcı katıldı. Hepsiburada İş Ortağım platformuyla, Hepsiburada üzerinden satış yapan ve finanstan reklama, lojistikten satış ve pazarlama eğitim programlarına uzanan desteklere ulaşan KOBİ'ler, kasımda rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Hepsiburada üzerinden en çok satış yapılan iller Bursa, Konya ve Gaziantep oldu. Geçen yıla göre en fazla sipariş artışı Hakkari, Sinop, Kırklareli, Kastamonu, Sivas ve Erzincan illerinde faaliyet gösteren satıcılar tarafından kaydedildi. Bu iller geçen yıla göre sipariş sayılarını 8 kat artırdı.

Ertelemeli ve taksitli ödemeye yoğun ilgi

Hepsiburada'nın aile bütçelerini rahatlatan "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Hepsiburada müşterileri, kampanyaya uygun kartlarla yaptıkları taksitli alışverişlerin yüzde 50'sinde ödemelerini erteleyerek ihtiyaçlarını karşıladı.

LinkGelir uygulaması ile "Efsane Kasım"da alışveriş listesini oluşturup paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, bu listelerden alışveriş yapıldıkça yüzde 10 Hepsipay Papel kazandı. Yaklaşık 48 bin kullanıcı, 185 bin liste oluşturup yakınları ve arkadaşları ile paylaştı.