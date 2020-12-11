"Her yıl 1,3 trilyonluk gıda çöpe gidiyor"

Günümüzün Dünyası'nın yeni bölümünde Fazla Gıda’nın kurucusu ve CEO’su Olcay Silahlı ile biraraya geldik.

2015 yılında Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından kurulan Fazla Gıda, iş ortaklarının atık kaynaklı karbon salınımını minimum yüzde 50 azaltmak için teknolojik çözümler üreten bir sosyal girişim. Gıda atığının ekonomik etkisini konu aldığımız Günümüzün Dünyası'nın yeni bölümde, Olcay Silahlı’yı konuk ettik.

Gıda atığı kaynaklı oluşan karbon salınımının, iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının yüzde 8’ini oluşturduğunu söyleyen Silahlı, dünyada her yıl 1,3 trilyon dolarlık gıdanın çöpe gittiğini söylüyor. Fazla Gıda’nın hedefinin, gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılmak olduğunu anlatıyor.

Fazla Gıda’nın kurucusu ve CEO’su Olcay Silahlı’yla gıda atığının ekonomiye, çevreye ve topluma nasıl zarar verdiğini konuştuk.











