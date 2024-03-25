HSBC Türkiye Genel Müdürü Kervancı: “Sermaye kârlılığı, enflasyonun altında kalacak”

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ile sektörün 2024 görünümünü yılın fırsat ve risk alanlarını, bankanın bu dönem stratejisini konuştuk...

HSBC Türkiye Genel Müdürü SELİM KERVANCI, “can acıtıcı seviyede” bulduğu faizler nedeniyle bu yıl kredilerde talep beklemiyor. “Bu faiz seviyesinde krediye olan talep, hem tüketici hem ticari kredilerde azalacak” diyen Kervancı, marjlardaki daralma, aktif kalitesindeki bozulma olasılığı ve banka gelirlerindeki baskı nedeniyle 2024’te sermaye kârlılığının enflasyonun altında, yüzde 30’larda olacağını öngörüyor.

Elçin Cirik / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, bu yıl sonunda kredi büyümesinin kurdan arındırılmış şekilde yüzde 30 olacağını öngörüyor. Mevduat tarafındaysa yine kurdan arındırılmış şekliyle yüzde 50 büyüme beklediğini dile getiren Kervancı, ihracat odaklı bir politika izlendiği için sadece ihracatçı tarafında kredilerde artış olacağını, iç tüketime yönelik iş yapan alanlarda kredi talebinin sabit gideceğini düşünüyor.

Bu yıl bankaların aktif kalitesinde de dikkatli olması gerektiğini düşünen Kervancı, “Faizlerin geldiği noktada hem kredi tarafında talep azalacak hem şirketler bu seviyelere ne kadar alışacak, ne kadar başa çıkabilecek noktası önem kazanacak” diyor.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



