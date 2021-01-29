Murat Özyeğin: "İnovasyon start up’lardan geliyor"

Günümüzün Dünyası’nda bu hafta, kurumların girişimcilik ekosistemini neden desteklemesi gerektiğini Fiba Grubu Yönetim Kurulu Murat Özyeğin’le konuştuk.

29.01.2021 13:18:000
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Murat Özyeğin: "İnovasyon start up’lardan geliyor"

Artık kurumların sosyal sorumluluk faaliyetlerine start up'lara verilen destekler de eklendi. Şirketler, hem kurum içi girişimcilik çalışmalarıyla şirket içinde inovasyon yapıyor hem de Türkiye’deki girişimcilik fonlarını yatırımlarıyla destekliyor. Hüsnü Özyeğin’in liderliğinde girişimcilik ekosisteminin değerini erken fark eden Fiba Grup, bu konuda öncü şirketlerden biri oldu.

Büyük kurumların artık değişim yönetimi ürün geliştirme, verimlilik projeleri gibi yapma konularında zorlandığını söyleyen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, günümüz koşullarında rekabet etmenin tek yolunun start up’larla yapılan iş birlikleri olduğunu belirtiyor. "Büyük şirketler oyun çıkmamak istiyorsa start up’la iş birliği yapmak zorunda. Bütün inovasyon, start up’lardan geliyor" diyor.

Günümüzün Dünyası’nda bu hafta, kurumların girişimcilik ekosistemini neden desteklemesi gerektiğini Fiba Grubu Yönetim Kurulu Murat Özyeğin’le konuştuk. Keyifli dinlemeler.


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