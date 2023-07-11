İnşaat maliyet endeksi artış hızında düşüş sürüyor

TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi, Mayıs 2023 verilerini yayımladı. İnşaat maliyet endeksi, 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,95 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi, Mayıs 2023 verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,95 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,28, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,55, işçilik endeksi yüzde 104,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 49,97, aylık yüzde 0,77 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Öte yandan malzeme endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,38, işçilik endeksi ise yüzde 105,27 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 arttı.