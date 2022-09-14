İş dünyasının marka etkinliği bu yıl Sapanca'da

Türkiye’de marka olmuş etkinliklerin başında gelen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında, Sapanca’da gerçekleşecek.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen, ana sponsorluğunu P&G’nin üstlendiği; iş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan Zirve’de, “Yeni Küresel Düzeni Tasarlamak: Birlikte İyileştirme, Değişim ve Dijitalleşme” teması altında yeni ve sürdürülebilir bir sisteme geçiş için aşılması gereken engeller konuşulacak. Tema kapsamında üretim, tarım ve enerji gibi her alanda insancıl ve doğa dostu sistemler geliştirmek üzere çözüm önerileri ve bu hedefler doğrultusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

FRANSA ESKİ CUMHURBAŞKANI FRANÇOIS HOLLANDE DE ZİRVE’DE

Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Zirve’nin bu yıl dikkat çeken konuşmacıları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande yer alıyor.

UEZ 2022 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASINI BULUŞTURUYOR

Zirvede yer alacak konuşmacılar arasında şu isimler olacak (alfabetik sırayla): Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Z Traktör Kurucu ve CEO’su Bakur Kvezereli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş, Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO’su Burak Kuyan, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Çağlar Göğüş, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Citibank Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karter, Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, Doğan Dış Ticaret Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Işık, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO’su İlker Sözdinler, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, EXIM CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kornel Kisgergely, P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel, MESA Holding CEO'su ve MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Wallbox Satıştan Sorumlu Başkanı Moises Barea, Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, McKinsey & Company Şirket Ortağı Onur Mumcu, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, P&G Global COO’su Shailesh G. Jejurikar, Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, Alarko Holding A.Ş. Topluluk İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız, Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay.

YENİ KÜRESEL DÜZENİ TASARLAMAK: BİRLİKTE İYİLEŞTİRME, DEĞİŞİM VE DİJİTALLEŞME

Birbirinden değerli konuşmacıların, uzman ekonomist ve fikir önderlerinin bir araya geleceği Zirve’de bu yıl “Yeni Küresel Düzen ve Gelecek”, “Türkiye’nin Yeni Gelecek Vizyonu”, “Macaristan – Türkiye İş Olanakları”, “Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası”, “Üretimde Global Rekabetin Anahtarları ve Yeni Trendler”, “Geleceğin Bankacılığının Küresel Refahtaki Rolü”, “Enerjide Denge Arayışı: Yeni Kaynaklara Geçiş”, “Mobilitenin Yarını”, “Büyüme ve Kurumsallaşmanın İtici Gücü: Sermaye Piyasaları”, “Yarının Ekonomisi İçin Girişimcilik”, “Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler Ve Fırsatlar”, “Global Ekonominin Geleceği: Yeni Bir Sistem Arayışı ve Gelişmekte Olan Ülkeler” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

Bu yıl Zirve’nin ana sponsorluğunu P&G’nin üstlendiği UEZ’nin oturum sponsorları Arçelik, Atış Grup, Aydem Enerji, Citibank, Doğan Holding, Doğan Trend, Doğanlar Holding, Fibabank, Galata Wind, Gedik Yatırım, Hepa, NGN ve Tosyalı Holding oldu. Zirvenin destek sponsorları ise Aytemiz, DDT (Doğan Dış Ticaret), Ege Yapı, Hepsiburada, IBS, Türkiye İş Bankası, Mesa, Migros, MKS DevO Kimya, Multinet Up, Sanko, VW, Yayla ve TAV Havalimanları oldu.

UEZ 2022 ile ilgili en güncel bilgileri http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

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Uludağ Ekonomi Zirvesi Hakkında: Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenleniyor. 2012 yılından bu yana organize edilen etkinlik, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilirken birçok yeni fikre ve girişimciye de ışık tutuyor. Geçmiş dönemlerdeki Başbakan Yardımcıları, Ekonomi ve Maliye Bakanları, Gıda ve Tarım Bakanları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanlarının katılımıyla onurlandırdığı; dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, bugüne kadar Andy Grignon, Christian Wulff, Daron Acemoğlu, Darrel West, Derik Kim, Doron Avni, Howard Chase, Jack Straw, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Kai Georg Diekmann, Marc Faber, Mark Mulloch-Brown, Nouriel Roubini, Shaun Rein, Simon Calder, Yousuf Mohamed Al-Jaida, Ali Koç, Ali Sabancı, Ali Kibar, Aziz Torun, Begümhan Doğan Faralyalı, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Emine Kamışlı, Erol Bilecik, Fatih Terim, Hamdi Ulukaya, Hüseyin Aydın, Hüsnü Özyeğin, İbrahim Çeçen, Levent Çakıroğlu, Muhtar Kent, Temel Kotil ve daha birçok değerli isme ev sahipliği yaptı.