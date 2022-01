İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri ödüllerini aldı!

Hem başarılı saç ekimi sonuçları ile hem de hasta memnuniyetini % 100 sağlamaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardılar.

Konu, en iyi saç ekim merkezi olduğunda Türkiye, dünya çapında ilk akla gelen ülkeler arasında. Türkiye’de ilk akla gelen şehir ise İstanbul. Saç kaybı, dünyada çok sık görülen problemlerin başında geliyor. Bu nedenle, saç ekim merkezleri oldukça fazla sayıda. Bu saç ekim merkezleri arasında, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da en iyi saç ekim merkezi olarak kabul edilen, en iyi saç ekim merkezi ödüllerini aldı!

Saç Ekimine Damga Vuran En Başarılı Merkezler

Bu en başarılı saç ekim merkezleri, saç ekimi sektöründe bir dünya markası olmayı başarabilmiş Türk firmalardır. Aşağıda yer alan en başarılı saç ekim merkezleri, sundukları kaliteli ve yenilikçi hizmetleri ile Türkiye’yi de dünya çapında en üst sıralara taşımakta. İstanbul’da saç ekimine damga vuran en başarılı merkezler sıralaması şu şekilde:

1. Hermest Saç Ekim Merkezi

2. Nimclinic Saç Ekim ve Estetik Merkezi

3. Dr. Koray Erdoğan Saç Ekim Merkezi

Hermest Saç Ekim Merkezi

Bir tek Türkiye’de değil, dünyada en iyi saç ekim merkezi sıralamasında yer alan Hermest Saç Ekim Merkezi, inovatif çözümler sunması ile biliniyor. Özellikle FUE saç ekim tekniği ve bu tekniğin bir parçası olan DHI saç ekim tekniği ile her saç tipine göre özel çözümler sunuyor. Merkez, aynı zamanda, İstanbul dışından ve yurtdışından gelen hastalara da hizmet veriyor. Bu hastaları için VIP transfer hizmetleri, lüks otellerde konaklama vb. avantajlar da sunuyor. Hermest Saç Ekim Merkezi, yüksek uluslararası standartlarda hizmet vermeye odaklanmış bir merkez. Ayrıca Hermest Saç Ekim Merkezi, kendi AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdiği inovatif yöntemleri ile fazlasıyla tanınıyor.

Nimclinic Saç Ekim ve Estetik Merkezi

Nimclinic, sunulan profesyonel ve ileri seviye hizmet ile en iyi saç ekim merkezi unvanını almaya hak kazanmış durumda. FUE ve DHI saç ekim yöntemlerini yoğun şekilde kullanan merkezde, kişiye özel saç planlaması yapılmakta. Saç ekimi operasyonlarında, her zaman kalıcı ve doğal çözümler sunan bu merkez, popülaritesi ile adından sıkça bahsettirmekte. Yılların deneyimi, uzman kadrosu ve yüksek başarı oranı ile hastalarından tam not almış bir en iyi saç ekim merkezi konumunda. Hastalarından aldığı bu tam not sayesinde de, en fazla güven veren saç ekim merkezlerinin arasında yer almakta.

Asmed Saç Ekim Merkezi

Asmed Saç Ekim Merkezi, yalnızca Türkiye’de değil dünyada da adını duyurmuştur. Daha çok FUE saç ekimi tekniğine odaklanmış olan bu dünya çapında ünlü merkez, her yıl yurtdışından gelen çok fazla sayıda hastaya da hizmet vermekte. FUE tekniği çalışmaları ile dünyanın dikkatini çeken Dr. Koray Erdoğan tarafından kurulan bu saç ekim merkezi, şöhreti dünyaya yayılan nadir merkezlerden. Modern teknolojilerin her daim takipçisi olan merkezde, saç ekim işlemi her zaman doğal sonuçlar ile neticelenmekte.

En Başarılı Saç Ekim Merkezi Pahalı Olan mı?

En başarılı saç ekim merkezi pahalı olan mı sorusu, saç ektirmeye karar vermiş olanların sıklıkla sordukları soruların başında gelmekte. Elbette saç ekim fiyatları, saç ekim prosedüründe kullanılan tekniklerin sunduğu avantajlar doğrultusunda farklılık göstermekte. Her tekniğin, kişiye sağlayacağı faydalar birbirinden farklı. Bu yüzden saç ekimde ücretlendirme kullanılan tekniğe, kişiye, ekim işlemini yürütecek ekibin tecrübesine ve saç ekim merkezi kalitesine göre farklılık gösterir. Saç ektirme kararı, hayat değiştiren bir karardır; ya beklenen sonuçlara sahip olup memnun olursunuz ya da bu kararınız, pişmanlık ve kederle sonuçlanır. Hele ki doğala yakın bir görünüm elde etmek isteniyorsa, son teknolojik yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Ancak çok ucuz saç ekimi sunan merkezlerden daha çok fabrikasyon bir şekilde ekim yapan merkezler aşağıdaki nedenlerden dolayı güvenli olarak görülmemekte:

Prosedürleri uygulayan ekipler gün içerisinde çok fazla operasyona girer.

Enfeksiyonu önlemek için gerekli özen gösterilmez.

Saç ekimi teknikleri eskidir, bu da ağrıya ve yara izine neden olur.

Neredeyse hiç doğal sonuç yoktur.

İddialara rağmen sonuç garantisi yoktur.

Bu nedenle saç ekimi tedavisi için maliyet belirleyici faktör olmamalıdır. Kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip bir marka aramayı tercih etmelisiniz. Para biriktirmek için saç ekimi tedavisi görmüyorsunuz, değil mi? Bunu saç çizginizi ve özgüveninizi yenilemek için yapıyorsunuz. Bu yüzden, kaliteyi paraya tercih edin. Bunun tersi, size hem maddi hem de fiziksel olarak acı verecektir.

Saç Ekiminde Başarılı Yöntemler Hangileri?

Saç ekiminde başarılı yöntemler hangileri sorusuna en iyi ve doğru cevabı, saç ekim merkezleri verebilir. Saç ekiminde en başarılı saç ekim merkezi ve doktorlarının tercih ettiği yöntemler, FUE ve DHI yöntemleridir. DHI ve FUE arasında seçim yapmak, hastanın saç dökülmesi, inceltme alanının ölçüsü ve mevcut donör diye adlandırılan saç miktarı tarzı nedenlere bağlıdır. Saç ekimi kişisel bir tedavidir. Hastanın beklentisini en fazla hangi yöntem karşılayacaksa o yöntem, en iyi yöntemdir. DHI saç ekim tekniği aslında, FUE tekniğinin bir kolu olsa da, her iki teknik de istenilen görünüme kavuşulmasını sağlayan farklı saç ekimi teknikleri olarak kabul edilir. FUE tekniği ve DHI arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle, bu saç ekimi tekniklerinden hangisinin beklenen görünüm açısından en iyi çözüm olacağını bilmek önemlidir. Bu farklılıklardan bazıları şunlardır:

FUE yöntemi geniş alanları kaplamak, DHI yöntemi daha yüksek yoğunluk elde etmek için idealdir. Hastanın saç dökülmesi şiddetliyse ve kellikler genişse, FUE tekniği ona çok daha uygun olacaktır. Çünkü FUE tekniği, tek seansta daha yüksek miktarda greft alınmasını sağlar.

DHI yönteminde choi implanter adı verilen, kalem benzeri bir tıbbi alet kullanılmaktadır. FUE tekniğinde böyle bir özellik yoktur.

adı verilen, kalem benzeri bir tıbbi alet kullanılmaktadır. FUE tekniğinde böyle bir özellik yoktur. FUE tekniğinde hastaların kafaları, işlemden önce tamamen tıraş edilmektedir. DHI tekniğinde ise sadece donör alan tıraş edilir. Bu da, özellikle kadın hastalar için önemli bir avantajdır.

DHI yönteminde, diğer saç ekim yöntemlerine nazaran çok daha fazla deneyim ve beceri gerekir. Bu da, sağlık ekiplerinin tekniği kullanmak için uzmanlaşmaları ve uzun süreli bir eğitim almaları gerektiği anlamına gelir.

DHI tekniği uygulanmış hastaların iyileşme süresi, daha hızlı olmaktadır. Aynı zamanda, FUE yöntemine göre kanama, daha az gerçekleşir.

FUE tekniği, geniş alanların kaplanması açısından ideal bir tekniktir. DHI tekniği ise dar alanlar ve daha yüksek yoğunluk elde etmek için idealdir.





