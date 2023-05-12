Japon otomobil devleri açıkladı: Honda, Nissan ve Toyota 2022 yılını nasıl kapattı?

Toyota küresel liderliğini pazar payını artırarak güçlendirdi. Toyota, otomotiv sektöründe yaşanan birçok olumsuz gelişmeye karşın 2022 yılında küresel olarak istikrarlı yükselişini devam ettirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, JATO Dynamics verilerine göre Toyota, 2022 yılında bir kez daha dünyanın en çok tercih edilen üreticisi olmayı başardı.

Dünyada satılan her 100 araçtan 13’ünü temsil eden Toyota, bu başarısıyla birlikte 2021 yılındaki yüzde 12,65’lik pazar payını yüzde 13’e çıkardı. Böylece dünyada satılan 80,67 milyon aracın 10,5 milyon adedini satarak liderlik rolünü sürdürdü. Küresel pazar payını yüzde 0,3 puan artırmayı başaran Toyota özellikle geniş hibrit ve SUV ürün yelpazesi satışlarıyla öne çıktı.

JATO Dynamics’in paylaştığı verilere göre Toyota RAV4, 10 milyon adedin üzerindeki satış rakamıyla ilk sırada yer aldı. RAV4’ü yüzde 33 oranıyla en çok tercih eden pazar Çin olurken onu yüzde 43 ile ABD/Kanada ve yüzde 9 ile Avrupa pazarları takip etti.

Bununla birlikte ikinci sırada da bir başka efsane Toyota modeli yer aldı. 2022 yılı boyunca 992 bin adet civarında satış performansı elde eden Toyota Corolla sedan modelinin yüzde 53’ü Çin’de, yüzde 22’si ABD/Kanada ve yüzde 6’sı Avrupa’da satıldı.

Açıklanan verilere göre, dünyada en çok satan ilk 10 model arasında Toyota RAV4, Corolla sedan, Camry, Hilux ve Corolla Cross ile 5 model yer aldı. Corolla Cross ise çok kısa zamanda en sevilen modeller arasına girerek 2022 yılında 530 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

Nissan 2022 mali yılı net kârı yüzde 3 yükseldi

Nissan Motor'un, 2022 mali yılı net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 221,9 milyar yene (1,65 milyar dolar) yükseldi. Üretici firmanın açıklamasında, martta sona eren 2022 mali yılı bilançoları ile 2023 mali yıl beklentileri duyuruldu. Düşük orandaki artışa, ham madde maliyetlerindeki artış ile Japon Yeni'nin döviz karşısındaki değer kayıpları etki etti.

Satış gelirlerinin yüzde 25,8 artışla 10,6 trilyon yene (78,7 milyar dolar) yükseldiği mali yılda, işletme kârı yüzde 52,5 artışla 377,1 milyar yene (2,8 milyar dolar) çıktı. Yokohama merkezli üretici firma, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında net karının yüzde 42 artışla 315 milyar yene (2,34 milyar dolar) yükselmesini bekliyor.

Honda'nın 2022 mali yıl net kârı düştü

Honda Motor'un 2022 mali yılı net kârı, geçen mali yıla kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 695,2 milyar yen (5,2 milyar dolar) oldu. Honda, Nisan 2022-Mart 2023 dönemini kapsayan 2022 mali yılı bilançolarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, Honda'nın 2022 mali yılı net kârı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 695,2 milyar yen (5,2 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Satış gelirlerinin yüzde 16,2 artışla 16,9 trilyon yene (125,8 milyar dolar) çıktığı son mali yılda, işletme kârı ise yüzde 3,7 düşüşle 839,4 milyar yene (6,24 milyar dolar) geriledi. Yükselen ham madde maliyetleri, yarı iletken tedarik sorunu ile Çin'de bir dönem uygulanan Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalar net kâr düşüşüne etki etti.

Araç satış rakamlarının ABD piyasasında yüzde 28'e ve Çin piyasasında yüzde 20'ye varan düşmesinin de bu durumda etkili olduğu vurgulandı. Honda, 2022 mali yılında 3,69 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi.

Honda, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında net kârının 800 milyar yene (5,94 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor. Japon firma, söz konusu dönemde 4,35 milyon adet araç satmayı hedefliyor. Honda Başkan Yardımcısı Aoyama Şinji, çevrim içi basın toplantısında, "Yarı iletken arzının 2023 mali yılının ilk yarısından ikinci yarısına kadar kademeli toparlanması ve 2024 mali yılında ve sonrasında normale dönmesi bekleniyor" dedi.