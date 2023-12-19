Jeopolitik Analist Ian Bremmer: Ortodoks politikalara 3 yıl daha devam edilmeli

Eurasia Group Başkanı IAN BREMMER’e göre dünya “tehlikeli” bir dönemden geçiyor. Dünya politikasında Ukrayna Rusya ve İsrail Filistin savaşlarıyla kartlar yeniden karılıyor. Bu değişimde Türkiye’nin aldığı pozisyonu doğru bulan Bremmer, ekonomideki olumlu adımlara dikkat çekiyor. “Ortodoks politikalara 3 yıl daha devam edilmeli” diyen stratejist, “Türkiye’nin gelecekteki pozisyonu bu dönemde gösterilecek kararlılığa bağlı olacak” diyor.

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital Kasım 2023 sayısından

Ian Bremmer, günümüzün en etkili jeopolitik analistlerinden biri. Global politikanın merkezinde yer alan konulara dair gerçekleştirdiği derinlemesine ve kapsamlı analizlerle dikkat çeken bir isim. Özellikle son dönemde Orta Doğu’daki gelişmeler ve uluslararası arenadaki konumu bakımından Türkiye, Bremmer’in analizlerinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin Hamas’ı açıkça desteklemekten kaçınarak dikkatli bir tutum sergilediğini, İsrail ile Filistin arasında diplomatik bir rol oynamak istediğini belirtiyor ve “Bu, Türkiye’nin bölgesel istikrarı teşvik etme ve çatışmaların çözümüne katkı sağlama çabalarının bir yansıması olarak görülebilir” diyor.

Bremmer, aynı zamanda zamanlama konusundaki hassasiyeti vurguluyor, çünkü bölgedeki dinamikler sürekli değişiyor. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna diplomasisinde sergilediği performansın çok taraflı diplomasiye katkı sağlama yeteneğini ortaya koyduğunu söylüyor. Türkiye’nin ekonomik problemlerle karşı karşıya olduğunu düşünen Bremmer’in yeni ekonomi yönetimine güveni tam. Güveni yeniden tesis ettiklerini ve yabancı yatırımcıları çekmeye başladıklarını düşünüyor. Ancak mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlerin bu politikalara zarar vermemesi gerektiğini de vurguluyor. Bremmer ayrıca Türkiye’nin gelecekteki pozisyonunun bu dönemde gösterilecek kararlılığa bağlı olacağına da işaret ediyor.

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