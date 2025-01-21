Kartalkaya'da otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Son açıklamaya göre yangında 10 can kaybı ve 32 yaralı var.

Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı. Aydın, hastaneye tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi. Otelin üst katlarında devam eden yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Vali Aydın, ekiplerin ölü ve yaralı olma ihtimaline karşın odaları tek tek kontrol ettiğini ifade etti.

Otelde kaç kişi kalıyordu?



Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alındığını, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini belirtti. Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir" bilgisini paylaştı.