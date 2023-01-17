Konut fiyatları kasımda yüzde 174,3 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasımda yıllık bazda yüzde 174,3 yükseldi.

17.01.2023 15:40:200
Paylaş Tweet Paylaş
Konut fiyatları kasımda yüzde 174,3 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 628,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 174,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 54 oldu.

3 büyük ilde artış oranları

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 4,5 ve yüzde 4,3 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 186,3, Ankara'da yüzde 181,6 ve İzmir'de yüzde 176,0 yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Beğeni yarışında hareketli tablo

Beğeni yarışında hareketli tablo

Büyüme senaryoları

Büyüme senaryoları

“GOÜ’ler için ortam zorlu”

“GOÜ’ler için ortam zorlu”

Mikro takip

Mikro takip

Büyümeye odaklandık

Büyümeye odaklandık

Fit kalma formülleri

Fit kalma formülleri

Yorum Yaz