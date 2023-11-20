Liderliğin kitabını yazan Andrew Liveris Capital’e konuştu: Türkiye 3 yılda düze çıkabilir

Röportaj: Aslıgül Atasagun

Capital Ekim 2023 sayısından

Andrew Liveris, küresel iş dünyasında başarılı yöneticilik kariyeriyle haklı bir üne sahip. Dünyanın en büyük kimyasal ve malzeme üreticilerinden Dow Chemicals bünyesinde 15 yılı CEO pozisyonunda olmak üzere 42 yıl görev yapan Liveris, halen Lucid Motors, IBM, Saudi Aramco, Salesforce gibi birçok dünya devinin de yönetim ve danışma kurullarında yer alıyor.

Liveris, Dow’un 1971’den bu yana devam eden Türkiye operasyonları ve 2012’de Aksa Akrilik ile kurduğu ortaklık vasıtasıyla Türkiye pazarını da iyi bilen bir isim. Türkiye’nin nüfus ve nitelikli iş gücü avantajını kullanarak, yerel üretimi teşvik edip fiyatları kontrol altında tutarak orta vadede enflasyonu yenebileceğini düşünen deneyimli iş insanı, Türkiye’nin de Orta Doğu ülkeleriyle bu tür güçlü ittifaklar kurarak ekonomisini rahatlatabileceğini söylüyor.

Yeni Çin gerçeğine ve Çin-ABD “boşanmasına” dikkat çeken Liveris, “Geçtiğimiz yüzyıldaki gibi ihracat için, teknoloji için, küresel pazarda varlık gösterebilmek için Batı’ya ihtiyaç duyan bir Çin yok artık. Yeni Çin, kendi kurallarıyla kendisini merkeze alan bir küresel düzen kurmanın peşinde” diyor.

•Andrew Liveris röportajının tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



