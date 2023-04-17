Marka tescili nedir? İşletmeniz için marka ismi bulma rehberi

Bir iş kurarken, vermeniz gereken birçok karar vardır. Bu noktada marka ismi muhtemelen vereceğiniz ilk kararlardan biridir.

Peki markanızın adını ne koyacaksınız ve markanızı oluşturan her şeyi bir iki kelimeyle nasıl ifade edeceksiniz?



Bu heyecan verici bir süreç olsa da, muhtemelen mükemmel adı bulmak için çok fazla zaman harcamanız gerekecektir.

Çünkü şirket adınız, müşterilerinizin sizi tanımasına yardımcı olur ve işletmenize bir marka kimliği verir.

Marka İsmi Neden Bu Kadar Önemlidir?



İşletme adınız kimliğinizdir.



Şirketinizin sunduğunuz şeyin aynısını sunan yüzlerce hatta binlerce başka işletme olsa bile, işletmeniz diğer hiçbir şirkete benzemez.

Neden mi?

Çünkü sizin tarafınızdan işletilen ve benzersiz markanızı ifade eden tek şeydir. Dolayısıyla marka adınızın bunu yansıtması gerekir.

Marka adınız, markanızın sadece potansiyel müşteriler tarafından değil, sektörünüzdeki diğer şirketler tarafından da nasıl algılanacağını şekillendirir.

Bu nedenle, sadece marka kişiliğinizi ifade etmeyen, aynı zamanda onu tüm dünyanın görmesi için yüksek sesle ve net bir şekilde yansıtan bir işletme adına ihtiyacınız vardır. Bu, marka kimliğinizin önemli bir parçasıdır, çünkü marka adı sadece insanların göreceği bir varlık değil, işitecekleri de bir varlıktır.

İşletme Adı Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve çalışanlar tarafından işletmenizin nasıl algılandığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğinden, şirketiniz için doğru adı seçmek çok önemlidir. Bu noktada şirketinizin adını seçmek için yararlanabileceğiniz bazı ipuçları aşağıdaki şekildedir:

1. Telaffuzu ve hecelemeyi kolaylaştırın

Şirketinizin adı hatırlanması ve hecelenmesi kolay olmalıdır. Bu yüzden şirket adınızda alışılmadık veya hecelemesi zor kelimeler veya ifadeler kullanmaktan kaçınmanız gerekir.

2. Markanızı yansıtan bir isim seçin

Şirket adınız, insanlara işletmenizin ne hakkında olduğu hakkında bir fikir vermelidir. Bu noktada markanızı, değerlerinizi ve misyonunuzu yansıtan bir isim seçmeniz gerekir.

3. İsmin kullanılabilir olduğundan emin olun

Şirketinizin adını kesinleştirmeden önce kullanılabilir olduğundan emin olun. Alan adının uygun olup olmadığını kontrol edin ve aynı isme sahip başka şirket olmadığına bakın.

4. Marka isminin uzunluğunu göz önünde bulundurun

Daha kısa bir adın hatırlanması ve yazılması daha kolaydır. Bu yüzden mümkünse şirketinizin adını iki veya üç heceli tutmaya çalışın.

5. Trendlerden kaçının

Modaya uygun veya güncel trendlere ayak uyduran bir isim seçmekten kaçının. Kulağa şimdi taze ve modern gelen bir ismin, hızla modasının geçebileceğini unutmayın.

6. Bir ticari marka araması yapın

Şirketinizin adının zaten ticari marka olmadığından emin olmak için bir ticari marka araması yapın. Bu, ileride yasal sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

7. Geri bildirim alın

Arkadaşlarınızdan, ailenizden ve potansiyel müşterilerden geri bildirim alın. Bu, şirket adınızın nasıl algılandığını ve hedef kitlenizde yankı uyandırıp uyandırmadığını ölçmenize yardımcı olabilir.

Marka Tescili Nedir?

Türkiye'de marka tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yürütülen bir süreçtir. Marka tescili, bir işletmenin ürün veya hizmetlerine özgü bir marka adını veya işaretini korumasını sağlar ve diğer benzer markaların bunları kullanmasını engeller.

Marka tescili için başvurular, TÜRKPATENT'in resmi web sitesi aracılığıyla online olarak veya TÜRKPATENT'in İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ofislerinde elden yapılabilir. Başvurular, markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin sınıflandırılması, marka tasarımı ve benzer markaların araştırılması gibi belirli gereklilikleri karşılamalıdır.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, TÜRKPATENT'in resmi gazetesinde yayınlanacak bir ilanın ardından itiraz süresi başlar. İtiraz yoksa veya itiraz reddedildiyse, marka tescili süreci tamamlanır ve marka sahibine 10 yıl boyunca marka hakları verilir. Bu süre sonunda marka tescili yenilenebilir.

Marka tescili, bir işletmenin itibarını, marka tanınırlığını ve değerini artırır. Ayrıca, marka tescili sahibine markayı lisanslama, franchise veya satma gibi gelecekteki fırsatlar için bir varlık olarak kullanma olanağı sağlar.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescili yaptırmak size biraz karışık bir süreç gelebilir ve tescil işlemi ile ilgili birçok işlem bulunur. Bu noktada konusunda uzman şirketlerden hizmet almanız gerekir.

Bu profesyonel şirketler markanızın adıyla ve sınıflarıyla ilgili gerekli marka araştırmasını yapar. İsim ve sınıflar müsait değilse, çalıştığınız şirket alternatifler hakkında bilgi sağlar. Müsaitlik durumunda, vekaletname verilir ve başvuru ücreti ödenir. Bu ön başvuru ortalama 2 ay ilanda kalır.

2 ay içinde hiçbir itiraz olmazsa, işlemlere devam edilir ve tüm sürecin tamamlanması beklenir. Bu süreç yaklaşık 5-6 ay sürer. Yine ilandaki marka ismi ile ilgili bir itiraz gelmezse, marka tescil işlemleri başlatılır.

Hosting.com.tr İle İşletmeniz için Marka Tescili Yapın

İşletme sahipleri için marka tescili, kurumsal kimliklerini oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Marka tescili sayesinde işletmeler, kendilerine özgü isim ve logo gibi unsurları koruma altına alabilirler. Bu da işletmelerin rakiplerine karşı avantaj sağlayarak, müşteriye daha güvenilir ve profesyonel bir imaj sunmalarını sağlar.

Hosting.com.tr olarak biz de işletmelerin marka tescil sürecinde 7/24 destek sağlıyoruz. Online marka tescil hizmetimiz ile işletme sahipleri, kolay ve hızlı bir şekilde markalarını tescil ettirebilirler. Ayrıca profesyonel danışmanlarımız da işletme sahiplerine, tescil işlemi öncesinde ve sonrasında destek olmaktadır. Böylece işletme sahipleri, markalarının tamamen koruma altında olduğunu ve hukuki olarak da güvende olduklarını biliyorlar.

BU BİR REKLAMDIR.