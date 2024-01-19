Mey Diageo Genel Müdürü: Asıl potansiyel ihracatta

Türkiye’de kişi başına toplam 1,1 litre alkol tüketimi var. Bu da dünya ortalamasının oldukça altında. Mey Diageo Genel Müdürü, “Türkiye’de ne tükettiğimiz değil yurt dışına ne sattığımız önemli. Asıl potansiyelimiz ihracatta” diyor. Bu potansiyelin realize edilebilmesi için rakı sektörüne giriş bariyerine dikkat çekerek “Üretim için gerekli olan 1 milyon litre sınırı düşürülürse rakı gerçekten dünyada ismi geçen bir içki haline gelebilir” diyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Capital Aralık 2023 sayısından

Levent Kömür, şirketin dönüşümünde önemli bir etkenin 2013’te gelen reklam ve tanıtım yasakları olduğunu söylüyor. O yasaklar aslında Mey Diageo’nun odağını iç pazara çevirerek ihracattaki belki de büyük fırsatların kaçmasına neden oldu. Kömür de artık ihracatta bir stratejilerinin olduğunu ve odaklandıklarını belirtiyor ve “Asıl potansiyelimiz ihracatta. Türkiye’de ne tükettiğimiz değil yurt dışına ne sattığımız, potansiyelimizi gösteriyor. İhracatta büyük potansiyel var” diyor. Kömür bunun için rakı sektörüne giriş bariyerinin düşürülmesi gerektiğini söylüyor ve “Üretim için gerekli olan 1 milyon litre sınırı düşürülürse rakı gerçekten dünyada ismi geçen bir içki haline gelebilir” diyor.

Mey Diageo’yu artık bir alkollü içecek şirketi olarak değil gastronomi ekosisteminin parçası bir şirket olarak tanımlayan Levent Kömür ile yapılan röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ