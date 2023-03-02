Milyarderler Endeksi hareketli: 48 saatte sıralama değişti

Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını 48 saat sonra yeniden 73 yaşındaki Fransız milyarder Bernard Arnault'a kaptırdı.

2.03.2023 15:36:010
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Milyarderler Endeksi hareketli: 48 saatte sıralama değişti

Dünyanın en zengin insanı '48 saat' sonra yine değişti. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, salı günü Tesla hisselerinde bu sene yaşanan yaklaşık yüzde 70'lik artışla beraber 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını yeniden kazanmıştı.

Ancak, Musk'ın servetinin çoğunun bağlı olduğu dünyanın en değerli otomobil üreticisinin hisseleri, Tesla Yatırımcı Günü'nün ardından Çarşamba günü % 5'ten fazla değer kaybetti.

Dünyanın en zengin insanlarının gerçek zamanlı servetini izleyen Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Musk dün 1,9 milyar dolardan fazla kaybetti ve bu da onun LVMH patronu Bernard Arnault'nun ardından ikinci sıraya kaymasına neden oldu.

Arnault ve Musk'ın net serveti sırasıyla 186 milyar dolar ve 184 milyar dolarda.

Fortune dergisinin haberine göre lüks mallar grubu LVMH'nin kurucusu Arnault'nun serveti, 1,6 milyar dolarlık hisse geri alımının şirketin hisse senetlerini yükseltip Avrupa'nın en değerli şirketi statüsünü sağlamlaştırmasının ardından yaklaşık 2 milyar dolar arttı.

Dünyanın en zengin 5 insanı

Bloomberg'in dünyanın en zengin insanları listesinin ilk 5 sırasında sırasıyla Bernard Arnault (186 milyar dolar) , Elon Musk (184 milyar dolar), Jeff Bezos (116 milyar dolar) , Bill Gates (113 milyar dolar) ve Warren Buffett (106 milyar dolar) yer alıyor.

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