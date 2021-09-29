NetWork ve Divarese mağazalarında 'yaşam alanı' konsepti





Barış Tezmen, perakende sektörünün en deneyimli isimlerinden biri. 2021 yazında NetWork ve Divarese markalarının bağlı olduğu Türkiye’nin en büyük perakende şirketlerinden Ay Marka’nın genel müdürü oldu. İlk 100 gününü Capital.com.tr’ye değerlendiren Tezmen, değişen tüketiciyi mağazalara nasıl çektiklerini ve yeni dönem planlarını şöyle anlattı:

• Ay Marka genel müdürlüğünde ilk 100 gününüz doldu. Bu süreci nasıl geçirdiniz? Planınız neydi?

Zor bir dönemden geçerken hazır ve profesyonel bir ekiple çalışmanın avantajlarını yaşadım. Koleksiyon ve planlama bakımından başarıyla sonuçlanmış bir sürecin meyvelerini topladığımız bir dönem geçirdik. Aşılamanın hız kazandığı zamanlarda da önümüze bakıp yeni dönem planlamalarını yapma şansına eriştik. Şimdilerde, pandemi sonrası iş hayatının olduğu kadar günlük yaşamın da ihtiyaçlarını karşılayacak, modern ve dinamik NetWork ve Divarese koleksiyonları için kollarımızı sıvamış durumdayız.

• Pandemide normalleşmeden önce Ay Marka’da genel müdür oldunuz. Hem NetWork hem Divarese açısından 2021’in ilk yarısında 2020’nin ilk yarısına göre nasıl bir tablo vardı?

Tabii ki kısıtlamaların etkilerini her iki yıl da ciddi oranda yaşadık. Ama 2021’in haziran ayı itibarıyla hızlanan normalleşme süreci ve aşılama ile bugün, geçtiğimiz iki senenin en iyi performansını gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.

• Sizin ajandanızın en önemli maddeleri neler?

Pandemi sonrası müşteri beklentilerini anlamak en önemli önceliğimiz. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve dijital trendlere uyum konuları da listemin üst sıralarında yer alıyor.

• Büyüme planlarınızı nasıl uyguluyorsunuz?

Büyüme planımız kapsamında önceliğimiz her zaman verimliliği artırmak. Doğru lokasyonlarda, doğru koşullar altında büyümeyi hedefliyoruz. Verimliliği yüksek mağazalarımızı da yenileyerek, modern ve ilham verici bir konsepti müşterilerimizle buluşturuyoruz.

• Mağazada ne gibi yenilik planlarınız var?

Pandemi, mağazacılık sektörünün de büyük bir değişim ve yeniden yapılanma sürecinden geçmesine sebep oldu ve bu noktada, sunulan mağazacılık deneyimi müşterilerin tercihleri açısından belirleyici hale geldi. Biz de 2021 yılı itibarıyla ses getirecek dönüşüm projelerine imza atmak üzere yola çıktık. Asıl amacımız, müşterilerimize ulaşılabilir lüks kavramı çerçevesinde dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi yaşatmaktı. İlk olarak, Zorlu Center ve Cevahir AVM mağazalarımıza modern bir “yaşam alanı” hissi ve karakteristik bir kimlik kazandırdık. Alışveriş sırasında kendinizi iyi hissedeceğiniz, daha rahat ve sağlıklı seçim yapabileceğiniz, ferah, modern ve minimal bir ortam yarattık. Şimdi ise İzmir İstinye Park mağazamızı yeni konsept ile açmaya hazırlanıyoruz. Bu heyecan verici konsepti kısa süre içinde diğer tüm mağazalarımızda da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

• Pandemide kapanan mağazanız oldu mu? Şu an kaç mağazanız var? Kaç NetWork, kaç Divarese gibi…

Nisan 2020 itibarıyla pandemiden bağımsız olarak, verimliliği artırmak amacıyla kapanan mağazalarımız oldu. Diğer yandan, yine verimlilik odaklı açmayı planladığımız mağazalarımız da var. Bu mağazalar da kapılarını açtığında, tüm markalarımız, bayilerimiz ve outlet mağazalarımız ile yurt içinde 134, yurt dışında 4 satış noktamız olacak.

• Yeni mağaza açma planlarınız var mı? Son dönemde beklentilerin aksine böyle bir yönelim de görüyoruz…

Bir perakende şirketi olarak yeni mağazalar açmak her zaman planlarımız arasında. Fakat bu planları, çağın değişen tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak, verimlilik ve sunduğumuz mağazacılık deneyimindeki kaliteyi hep bir adım öteye taşımak odağında şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde NetWork ve Divarese’nin yeni mağazalarını da faaliyete geçireceğiz.

• Bir perakendeci olarak hazır giyim sektörünün yeni dönemde en önemli meseleleri neler, anlatabilir misiniz? Dijitalleşme mi müşteri deneyimi mi yoksa hepsi beraber mi?

Pandemi döneminde e-ticaret sitelerine her zamankinden daha fazla yönelen tüketiciler, içinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde alışkanlıklarını geri kazanmayı, özledikleri aktiviteleri yeniden rahatça uygulamayı arzu ediyorlar. Müşteri deneyiminin önemi de bu noktada devreye giriyor. Dijitalleşme ise son yıllarda sadece pandemiden dolayı değil, çağın getirisi olarak da öne çıkan bir eğilim. Herkes, gündelik yaşamın yoğunluğu içinde işlerini pratik bir şekilde halledip zaman kaybını önlemek ve farklı deneyimlere vakit ayırmak istiyor. Sunulan fırsatların giderek daha geniş bir yelpazeye yayılması ve içerik zenginliği de e-ticarete organik bir ivme kazandırıyor. Dolayısıyla sorunuzu her ikisi de şeklinde yanıtlayabilirim. Tüm duyulara hitap eden geleneksel mağazacılığın tüketiciler üzerinde yarattığı pozitif etki bambaşka. O nedenle dijitalleşmeye yatırım yaparken, fiziki müşteri deneyimine yönelik iyileştirme çalışmalarında da hız kesmemek gerekiyor.

• 2021 ve sonrasına dair yatırım planlarınız nasıl? Yurt dışı büyüme olacak mı? Nereleri planlıyorsunuz?

İki yıla yakın süre boyunca içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemin ardından, müşterilerimizin beklentilerini eksiksiz karşılayabildiğimizi görüyor ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 2021’in ikinci yarısı ve 2022 için öncelikli hedefimiz, özgün ve inovatif projelerle mevcut konumumuzu güçlendirmek. Yurt dışına açılmak da yatırım planlarımızın başında geliyor. Şu an Kıbrıs, Azerbaycan ve İsrail’de olmak üzere 4 yurt dışı mağazamız bulunuyor. Modern, güçlü ve stil sahibi kadın ve erkeklerden oluşan hedef kitlemizin bulunduğu diğer pazarlara da, doğru zamanda giriş yapmayı amaçlıyoruz.

• Genelde AVM’lerdesiniz. Burada bir değişim planladınız mı? Caddeye yönelim var mı?

Cadde alışverişi kültürünü çok önemsiyoruz. Erenköy, Şaşkınbakkal ve İzmir Alsancak gibi cadde mağazalarımızın yanı sıra, benzer stratejik bölgelerde farklı lokasyonlar da araştırıyoruz.

• Tüketicideki değişimi siz nasıl gözlemliyorsunuz? Pandemi tüketicileri nasıl değiştirdi ve pandemi bittiğinde değişen alışkanlıklarından hangileri kalıcı olacak?

Pandeminin etkisiyle tüketiciler mecburen alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdiler ve neredeyse her alanda tüm gereksinimlerini e-ticaret sitelerinden karşılamaya başladılar. Böylece iade, değişiklik, tadilat gibi işlemler de artış gösterdi. Biz de müşteri deneyimi departmanımızdan aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek, ihtiyaçları en iyi şekilde giderecek; kolay iade, mağazadan teslim, hızlı kargo gibi yeni uygulamaları devreye soktuk. Öte yandan, konfor faktörünün müşterilerin giyim tercihlerini hiç olmadığı kadar etkilediğini gözlemledik. Bununla birlikte İlkbahar/Yaz 2021 sezonunda Leisurewear ve erkekler için teknolojik materyallerin ve inovatif tasarımların yer aldığı N-Tech koleksiyonunu yarattık. Sportif, fonksiyonel ve şık tasarımlardan oluşan N-Tech serisinde, moda ve teknolojiyi iç içe geçirdik ve modern NetWork erkeğinin aktif yaşam tarzına değer katmayı amaçladık. 3D örgü teknikleri ve mikro kumaşların kullanıldığı Leisurewear serisi ise, evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte müşterilerimiz tarafından çok tercih edildi. Her yaz merakla beklenen Hot Summer koleksiyonumuzda da aynı şekilde rahatlığa çok önem verdik ve konfor ögelerine lüks detayları entegre ettik. Tüm arz talep unsurlarını ve müşterilerimizden aldığımız geri dönüşleri göz önünde bulundurduğumuzda, dijitale olan rağbetin ve konfor arayışının artarak devam edeceğini öngörüyoruz.