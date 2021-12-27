Oyun Ekosisteminin Yıldız Oyuncusu: Mancium

Blockchain teknolosiyle beraber oyun üretimindeki bilgisini ortaya koyan Manc, bugüne kadar geliştirdiği projeler ve yenilikçi ekibi ile hem kripto hem de oyun ekosisteminde yıldız oyuncu olabilir.

Özellikle Metaverse felsefesine uyumlu oyunlar ve oyun içi item ve koleksiyonların NFT pazarına da çıkacak olması Manc Token için avantaj sağlıyor. Ayrıca geçmişte geliştirdiği oyunlardan elde ettiği tecrübe ile blok zinciri teknolojisinin dinamiğini buluşturduğu düşünülürse Manc Token önümüzdeki zamanlarda adından bir hayli söz ettirebilir.

Ekosistemin Yeni Yıldızı Manc Token

Kripto para ekosistemi son yıllarda birçok sektörle bir araya gelerek önemli işlere imza atıyor. Spor, sanat ve finans sektörleri bunlarun başında geliyor. Ancak bir sektör var ki neredeyse kripto para ekosisteminin dinamiğini oluşturuyor diyebiliriz. Bahsettiğimiz sektör "Oyun". Son dakika haberlerinde, makalelerde, beyaz kağıtlarda, neredeyse her yerde blok zinciri teknolojisi ile oyun ekosisteminin birlikte ne kadar ileriye gittiğini görmüşsünüzdür. Manc de Mancium Token ile blockchain teknolojisi ve oyun ekosistemini tek bir platform altında buluşturacak. Bunu yaparken de aynı zamanda hem oyunculara maddi getiri sağlayacak hem de yeni pazarlarda kendine yer bulacak. Hele ki Metaverse ve NFT ile işli dışlı olduğu düşünülürse oyun ekosisteminin yıldızı Mancium Token olabilir.

Blockchain Oyun Dışı Kullanımında Kısıtlı

Blok zinciri, oyun evreni için elzem ölçüde olanaklar getiriyor. Oyun geliştiricilerin yanı sıra, oyun tutkunları da oyunların ve şirketlerin bir parçası olmak istiyor. Fakat bunun için hayata geçirilmiş detaylı bir mecra şimdiye kadar kurulmadı. Blockchain teknolojilerinin oyun dışı kullanımı ise hala kısıtlı kapsamda. Bu sebeple hem oyun hem de blockchain teknolojisini buluşturan Manc Token, gelecek yıllar için de sağlam adımlar atıyor. Bunun yanı sıra, NFT pazarında yer alması, Metaverse adaptasyonu, sınırsız işlem olanağı ve fon gibi çeşitli fırsatlarda sunuyor.

Oyun Ekosisteminin Gelişmesi

Bilgisayar ve mobil oyun dalındaki inovasyonlarla birlikte, oyun sektörünün kriptolara olan ilgisinde gözle görülür bir artış oldu. Kuşkusuz, kripto oyunları artık oyuncuların oynarken para kazanmalarına izin vererek geleneksel oyun pazarını bozuyor, böylece zamanlarını ve çabalarını ödüllendiriyor.

Worldwide Asset exchange tarafından yayınlanan bir raporda, çevrimiçi oyuncuların %75'inden fazlasının sanal varlıklarını birden fazla platformda kullanılacak bir para birimiyle değiştirmek istediği belirtildi. Kripto oyunları, oyuncuların dünyanın herhangi bir yerinde değiş tokuş edilebilen ve alınıp satılabilen sanal varlıkları toplamasına ve ticaretine izin verme yeteneği nedeniyle büyük ölçüde popülerlik kazanmıştır. Ayrıca, oyun endüstrisinin para kazanması için güvenli ve basit bir yol olduğu kanıtlanmıştır.





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