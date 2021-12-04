Pasifik GYO, halka arz ediliyor

Şehrin mimari dokusunda fark yaratan projelere imza atan ve Ankara'da gerçekleştirdiği projelerin ardından İstanbul’a iddialı bir giriş yapan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta aldığı onayın ardından 9-10 Aralık tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Kıymetler liderliğindeki konsorsiyum tarafınca toplanacak talepler sonucunda Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 15 Aralık’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yatırımcılara farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli sunduklarını, geliştirici bir şirketi yatırımcılarla buluşturduklarını söyledi. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 67 milyon 500 bin TL nominal değerli yüzde 25,23’üne denk gelen hissesini halka açtıklarının altını çizen Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow’larda yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın portföy yapısı ile sektördeki bir çok şirketten ayrıştığına dikkat çeken Fatih Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslına bakarsanız bir inşaat şirketiyle GYO arasında bir şey yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde gayrimenkul yok. Şu anda geliştirdiğimiz birbirinden özel iki proje yani Merkez Ankara ve İstanbul’un en iyi lokasyonunda, İstanbul’un en iyi projesi olmaya aday Levent projemiz var. Merkez Ankara Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. İstanbul projemiz ise şehrin tam kalbinde, Pasifik vizyonuyla hayata geçireceğimiz çok özel bir proje olacak. Biz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nı halka açarak, yatırımcıları bu iki projemizin kar potansiyeline, nakit akışına ortak etmek istiyoruz. Biz işimizi çok iyi yapan bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Bu iki projemiz de herkesin hayalinde olan, kar potansiyeli yüksek olan projeler. Dolayısıyla bu projelere yüzde 20 iskontoyla ortak olmanın, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için çok önemli getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz.”

Pasifik GYO ile yatırımcıları gayrimenkule değil, proje geliştirmeye ortak ettiklerini ifade eden Fatih Erdoğan, bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunduklarını anlattı. Pasifik olarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yaklaşımlarının farklı olduğunu anlatan Fatih Erdoğan, “Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de ortaklarımıza değer katmak istiyoruz. Biz geliştiriyoruz, yapıyoruz ve satıyoruz. Yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta inşaat karlı bir iş ve biz ortaklarımızın da bu kardan payını almasını istiyoruz” dedi.

Geliştirici bir şirket olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıracaklarının altını çizen Fatih Erdoğan, gayrimenkul şirketlerine de örnek olacaklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde daha çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini anlatan Fatih Erdoğan, “Herkes gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Ancak küçük birikimlerle GYO hissesi alarak, en değerli projelere yatırım yapmak mümkün. Böyle hem yatırımcı yüksek kar oranlarından yararlanır, hem de GYO’lar oluşan likidite nedeniyle krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkânı elde eder” diye konuştu.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini anlatan Fatih Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek diğer projelerin geliştirilmesinde kullanacağız. Ana hedefimiz halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün etkisini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak.”

Yüzde 25,23’ü halka açılıyor

Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise, “Kurumumuz 2021 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu 3 başarılı halka arzdan sonra, gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından olan Pasifik GYO’nun halka arzını gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz halka arzlarda hedefimiz, Borsa İstanbul’un ve Sermaye Piyasalarının daha güçlü hale gelmesi, sürdürülebilir, yatırımcılara güven veren bir yatırım ortamı sağlanmasıdır.

Metin Seyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1,1 Milyar civarında olup, bu çerçevede şirketin yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak” dedi. Ayrıca “Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Söz konusu ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, toplam 81 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla Şirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecektir.

Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal değerli payların, yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Bu bir ilandır.



