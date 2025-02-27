Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Tümay: Türkiye son 3 yıldır en hızlı büyüyen pazar

Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Selçuk Tümay ile şirketin son yıllarda yaşadığı büyümeyi ve sektördeki önemli gelişmeleri konuştuk...

Hande Yavuz / Capital Ocak 2025 sayısından

Türkiye, son yıllarda dünyanın iki numaralı alkollü içecek şirketi Pernod Ricard’ın gözde pazarı haline geldi. Türkiye üzerinden 800 milyon Euro’luk büyük bir bölgeyi yöneten Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su SELÇUK TÜMAY, özellikle pandemi sonrasında değişen tüketici alışkanlıklarıyla Türkiye’de alkol tüketiminin arttığını dile getiriyor. Kendilerinin de yönetim ve satış performanslarıyla global yapıda merak edilen bir şirket haline geldiklerini ifade eden Tümay, “Türkiye’de büyümenin hızlı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

80’e yakın ülkede faaliyet gösteren şirket, son yıllarda yapılanmasını konsolide ederek 9 coğrafi bölgeye ayırdı. Selçuk Tümay bu 9 bölge içinde bulunan Türkiye, Afrika ve Orta Doğu’yu kapsayan, 70ten fazla ülkenin yer aldığı bölgenin başındaki isim. 800 milyon Euro’luk bu bölgeden sorumlu olan Tümay, aynı zamanda global yapılanmada icra kurulunda yer alıyor.

Tümay, son yıllarda bölgesinin ve Türkiye’nin büyümesinin globalde dikkat çektiğini belirtiyor. “Türkiye, son 3 yıldır dünyadaki en hızlı büyüyen pazar” diyen Tümay, “Geçen yıl Afrika, Orta Doğu ve Türkiye olarak ciro büyümemiz yüzde 28 oldu. Bu performans ise grubun sıfır büyüme gösterdiği bir dönemde gerçekleşti” dedi.

Selçuk Tümay ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ