Recordati, Türkiye’den dünyaya sağlık üretiyor

Uluslararası bir ilaç grubu olan Recordati, bugün 4.300'den fazla çalışanıyla dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlara daha sağlıklı bir gelecek sunan tıbbi yeniliklere yatırım yapmaya odaklanıyor ve yaklaşık 150 ülkede yaygın ve nadir hastalıklar alanlarında faaliyet gösteriyor. Recordati’nin yaklaşık 100 yıldır yaşamı iyileştiren ve değiştiren ilaçlar alanında ön saflarda yer aldığını belirten Recordati Grup Başkan Yardımcısı, Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Uluslararası Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Erdem Çınar, 2024 yılında da yatırımları artırarak, pek çok ürünü farklı ülkelerdeki pazarlara ilk defa ihraç etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Recordati Grup’un Türkiye organizasyonu ve yatırım planları hakkında bilgi verebilir misiniz?

2008 yılından bu yana Türkiye sağlık sektöründe yer alan Recordati, Türkiye’de merkez ofis, üretim ve geniş saha kadrosu ile 41 ayrı ürün ve tedavi seçeneği ile büyüyerek faaliyetlerine ve yatırımlarına devam ediyor. Bunlardan biri yeni üretim hattı projemiz. Bu proje için makine ve ekipman yatırımının yanı sıra depolama alanının genişletilmesi için yatırım yapmayı ve bu yatırımlarla üretim kapasitesi artışı elde etmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu hatta üretilecek ürünlerin büyük kısmının ihraç edilmesi planlanıyor.

Diğer bir yandan sürdürülebilir bir gelecek için, fabrikamızda güneş panelleri kurarak yıllık bazda tesisin faaliyetleri için ihtiyacımız olan enerjinin bir kısmını üretmeyi hedefliyoruz.

Büyüyen bir sağlık markası olarak Recordati Grup’un 2023 yılındaki finansal sonuçları ne oldu ve 2024 yılı hedefleriniz neler olacak?

150’den fazla ülkede faaliyetleri olan Recordati Grup’un 2023 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarına göre cirosu 1.044.3 milyon Euro olup yıl sonunda ise bu rakamı 2.000.0 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefledik ve başarılı bir yılı daha geride bıraktık.

Recordati Grup olarak, mevcut ürünlerimize ve tedavi seçeneklerimize ek olarak yeni tedaviler geliştirmeye ve üretmeye devam ederken insanların yaşamlarının tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak inancından ilham alıyoruz. Gelecek dönemde de bu çabamız asla durmayacak, hastalıklarla mücadele için yeni fikirler, yeni teknolojiler ve inovasyonlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Recordati Türkiye olarak da insan odaklı yaklaşımımız ile Türkiye’nin grup içerisindeki stratejik bölgesel konumunu daha da güçlendirerek, ihracat oranımızı ve üretim yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Halihazırda ihracat yaptığımız 11 ülkeye ek olarak, yakın zamanda 3 farklı ülkeye daha ihracat faaliyetlerimiz başlayacak. 2024 yılında da pek çok ürünümüzü farklı ülkelerde pazara ilk defa ihraç etmeye hazırlanıyoruz. Ayrıca Recordati'de sorumlu olduğum Uluslararası Bölge ile 100'den fazla ülkeye yapılan tüm küresel ihracat operasyonunu kapsayan uluslararası satışları da Türkiye’den yönetiyoruz. Bununla birlikte görüşmelerimizin devam ettiği pek çok yeni ülke bulunuyor.

“Toplumsal fayda önceliğimiz”

Recordati’nin sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Biz toplumun refahına katkıda bulunmanın ve kaynaklarımızın bir kısmını dayanışma faaliyetlerine ayırmanın yalnızca şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden çok, ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. Recordati Grup olarak bu yaklaşımımızı destekleyecek şekilde sürdürülebilirlik planımızda, hastaları önemsemek, insanları önemsemek, çevreyi korumak, sorumlu kaynak kullanımı, eti̇k ve dürüstlük olmak üzere beş alana öncelik veriyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların azaltılmasına, mümkün olan her yerde geri kazanım ve yeniden kullanımı amaçlayan döngüsel bir yaklaşımın benimsenmesine, enerji verimliliği önlemlerine ve yenilenebilir elektrik tedariğine odaklanıyoruz.

Grup 2022 yılında, üretim ve paketleme tesisleri ile ek ofisler için satın alınan elektriğin yaklaşık %84'ünü, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de sertifikalandırılmış yenilenebilir enerjiden elde etti ve 2025 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde satın alınan elektriğin %100'ünün yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini hedefliyoruz.

2021 -2023 yılları arasında Milano’da Forestami projesi kapsamında yaklaşık 11 bin ağaç dikimi hedeflendi. Türkiye’de de TEMA Vakfı aracılığıyla Kilis Yeniyurt Ağaçlandırma Sahası’nda 10 bin fidan bağışı ile Recordati Hatıra Ormanı’nı oluşturacağız.

Ayrıca Recordati Grup geniş bir nüfusu temel alan desteklerini bilimsel araştırma ve eğitim ile çevre ve toplum girişimleri gibi insani acil durumlar için oluşturmaktadır. Hastalara destek alanında ise nadir hastalıkların tedavisine yönelik bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları ilk sırada yer almaktadır.

“Ekibimizin güveni bize ‘Great Place To Work’ sertifikasını getirdi”

Recordati’nin insan kaynakları yaklaşımından bahseder misiniz?

Recordati Grup olarak şirket stratejimizin başarılı bir şekilde uygulanması ve uzun vadede değer yaratılması için birincil faktörü temsil eden insan kaynaklarının öneminin farkındayız. Bu doğrultuda, olumlu, kapsayıcı, esnek, teşvik edici ve ilgi çekici bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyor, Recordati için temel değerler olan kapsayıcılık, sosyal eşitlik, fırsat eşitliği ve bireylere saygıyı önemsiyoruz.

Eğitim, koçluk, mentorluk programları ve planlamaları ile kişisel ve mesleki gelişimi destekleyerek her bireyin potansiyelini gerçekleştirebildiği, yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde kullanabildiği bir ortamı teşvik ediyoruz. Uluslararası ve ulusal kariyer fırsatları ve aidiyet duygusunu teşvik eden uygulamalar yoluyla da her bireyin tam potansiyelini ortaya çıkarmasına odaklanıyoruz.

Recordati Grup olarak çalışma arkadaşlarımızın bağlılığını ve memnuniyetini ölçmek için düzenli olarak şirket içi anketler düzenliyoruz.

Çok yakın zamanda da çalışma arkadaşlarımızın kurum kültürümüz hakkındaki deneyimlerine ışık tutan, global standartlarda gerçekleştirilen değerlendirmeler ve analizler sonucunda, pozitif çalışan deneyimi ve yüksek güven kültürüne sahip harika işyeri kriterlerini sağlayan firmalara verilen ‘Great Place To Work’ sertifikasını almaya hak kazandık. Bu özel sertifika, bizim için çalışma arkadaşlarımız ile kurduğumuz güçlü bağın ve birlikte yarattığımız muhteşem deneyimin bir yansıması niteliğindedir.

Erdem Çınar Kimdir?

Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi ve Harvard Business School mezunu olan Erdem Çınar, uluslararası şirketlerde başladığı kariyeri boyunca strateji danışmanlığı, birçok üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük rollerini üstlenmiştir. Çınar Recordati’ye Türkiye’nin de içinde yer aldığı Güneydoğu Bölgesi’nden sorumlu Başkan ve Türkiye Genel Müdürü olarak katıldı. Kısa bir süre sonra Güneydoğu Bölge’ye ek olarak Uluslararası Bölge’nin de sorumluluklarını alan Erdem Çınar, şu anda görevine Recordati Grup Başkan Yardımcısı, Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Uluslararası Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü olarak devam ediyor.

https://www.recordati.com/



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