Rusya. Kuzey Akım'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatını kesti

Gazprom, Kuzey Akım boru hattının belirsiz bir süre kapalı kalacağını duyurdu. 31 Ağustos'ta bakıma alınan hattaki bir türbinde arızaların tespit edildiği açıklandı.

3.09.2022 09:09:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya. Kuzey Akım'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatını kesti

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.

Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı hızla azalıyor

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti. Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı. Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye - Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegre oldu

Türkiye - Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegre oldu

Akçansa gelecek odaklı İK uygulamaları ile ödül aldı

Akçansa gelecek odaklı İK uygulamaları ile ödül aldı

Migros balıkları direkt üreticiden alacak

Migros balıkları direkt üreticiden alacak

İTO İstanbul'un enflasyonunu açıkladı: Yıllık yüzde 99,91

İTO İstanbul'un enflasyonunu açıkladı: Yıllık yüzde 99,91

Yabancı yatırımcının son 8 ayda en çok alım yaptığı 10 hisse

Yabancı yatırımcının son 8 ayda en çok alım yaptığı 10 hisse

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Yorum Yaz